快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

Google用YouTube影片訓練AI 美國創作者不滿

中央社／ 洛杉磯28日專電

「洛杉磯時報」報導，Google使用部分YouTube影片訓練人工智慧（AI）工具，引發一些創作者不滿，擔心AI影片成為最大的競爭對手。

「洛杉磯時報」今天刊出報導，標題稱「Google用Youtube影片訓練AI。這些創作者不高興」，訪問多名YouTube頻道的創作者與法律專家，探討AI生成影片對線上創作者的影響。

報導指出，Google利用YouTube影片作為資料庫，開發包括文字轉影片工具Veo在內的多種AI工具。這些影片來自一般創作者上傳的內容，創作者卻沒有得到額外補償，也無法選擇影片不被使用。

YouTube是美國最大影音平台，2021至2023年向創作者和媒體支付逾700億美元（約新台幣2兆1300億元）的營利分潤。然而Google以平台龐大影片庫進行AI研發，卻讓部分創作者認為自身內容被平台利用，擔心未來被低成本的AI影片取代。

一些創作者指出，目前無法拒絕影片被用於AI訓練，也未獲額外分潤；甚至已出現冒用創作者肖像的深偽（deepfake）影片，侵害名譽與收益。

YouTube公司表示，與創作者的合作關係未改變，強調AI工具能協助影片製作更有效率，已推出辨識與移除冒用內容的機制。發言人重申：「YouTube只有在創作者成功時才能成功。」

法律專家認為，創作者或可在法院爭辯YouTube條款並未明確涵蓋AI訓練用途，未來可能引發訴訟。

影片 成功 創作者

延伸閱讀

德國之聲評論／川普對陸留學生「敞開大門」 專家：他不懂美國大學也不懂陸生

新北推AI教育 逾300師參與實戰課程成教學即戰力

獨／台北信維市場30年「刀切麵老店」驚傳熄燈！招牌豬腳麵成絕響

00757股價飆111.2元創新高 8萬股民嗨

相關新聞

俄烏和談希望轉淡 油價上漲 金價因美元走軟觸及五周最高

由於俄羅斯與烏克蘭之間達成和平協議的希望減弱，市場預期將限制更多俄羅斯石油進入市場，原油價格周四（28日）上漲。同日黃金...

黃仁勳：川普瞭解全球AI使用美國標準 有助贏得競爭

輝達執行長黃仁勳今天接受福斯訪問表示，人工智慧革命已開始，所有領域都將採用AI。他希望能有中國的H20晶片訂單，也與川普...

Fed理事庫克回應川普解職理由 暗示房貸爭議源於「文書錯誤」

美國聯準會理事庫克（Lisa Cook）已提起訴訟，控告美國總統川普越權解雇她，而根據彭博報導，庫克的律師暗示，川普解雇...

若旗下最強Blackwell晶片能銷陸 黃仁勳直言「願讓川普政府抽成」

輝達執行長黃仁勳28日透露，已和川普政府就把旗下威力強大的Blackwell晶片銷往中國大陸展開協商，輝達願意讓美國政府...

入股英特爾只是開始 川普主義的美國主權基金已然成形

繼宣布入股英特爾之後，美國川普政府食髓之味，開始探索入股其他企業的可能。加上總統川普上任以來採行的各項措施，美國似乎正在邁向建構一個鬆散的主權財富基金。

輝達財報肯定AI榮景 美股道瓊、標普同創歷史新高

隨著交易員們密切關注輝達(Nvidia)的財報和財測，標普500指數再創收盤新高。投資人普遍認為這些數據是對人工智慧(...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。