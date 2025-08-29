Google用YouTube影片訓練AI 美國創作者不滿
「洛杉磯時報」報導，Google使用部分YouTube影片訓練人工智慧（AI）工具，引發一些創作者不滿，擔心AI影片成為最大的競爭對手。
「洛杉磯時報」今天刊出報導，標題稱「Google用Youtube影片訓練AI。這些創作者不高興」，訪問多名YouTube頻道的創作者與法律專家，探討AI生成影片對線上創作者的影響。
報導指出，Google利用YouTube影片作為資料庫，開發包括文字轉影片工具Veo在內的多種AI工具。這些影片來自一般創作者上傳的內容，創作者卻沒有得到額外補償，也無法選擇影片不被使用。
YouTube是美國最大影音平台，2021至2023年向創作者和媒體支付逾700億美元（約新台幣2兆1300億元）的營利分潤。然而Google以平台龐大影片庫進行AI研發，卻讓部分創作者認為自身內容被平台利用，擔心未來被低成本的AI影片取代。
一些創作者指出，目前無法拒絕影片被用於AI訓練，也未獲額外分潤；甚至已出現冒用創作者肖像的深偽（deepfake）影片，侵害名譽與收益。
YouTube公司表示，與創作者的合作關係未改變，強調AI工具能協助影片製作更有效率，已推出辨識與移除冒用內容的機制。發言人重申：「YouTube只有在創作者成功時才能成功。」
法律專家認為，創作者或可在法院爭辯YouTube條款並未明確涵蓋AI訓練用途，未來可能引發訴訟。
