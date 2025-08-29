俄烏和談希望轉淡 油價上漲 金價因美元走軟觸及五周最高

由於俄羅斯與烏克蘭之間達成和平協議的希望減弱，市場預期將限制更多俄羅斯石油進入市場，原油價格周四（28日）上漲。同日黃金價格受惠美元走軟，觸及五周最高，投資人等待今日美國的通膨數據，也在關注美國總統川普試圖開除聯準會理事庫克的最新進展。

周四布蘭特原油期貨上漲0.57美元，或0.84%，至68.62美元；美國西德州原油期貨上漲0.45美元，或0.70%，至每桶64.60美元。

德國總理梅爾茨對記者表示，烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普丁的會晤「不會發生」。普丁與澤倫斯基舉行會談曾被視為朝著和平協議邁出的一步，而和平協議有望為放寬俄羅斯原油出口限制鋪路。再加上美國總統川普有可能對俄烏和平進展發表談話，這促使交易員對莫斯科能源出口可能面臨更嚴厲制裁進行避險。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin說：「川普必須決定是真的要實施制裁，還是再給談判一次機會。不過，市場已經習慣問題被一再拖延，現在消化的風險溢價非常有限。」

金價方面，紐約黃金現貨價格周四繼續上攻，觸及五周來最高點，收盤上漲0.58%至每英兩3,417.08美元。投資人等待美國通膨報告以尋找聯準會利率路徑的線索，同時也在關心聯準會獨立性所面臨的持續威脅。

獨立金屬交易員Tai Wong表示，金價在過去一周多數時間安靜穩步攀升，部分原因是人們對聯準會獨立性的擔憂日益加劇。特朗普施壓力，引發市場擔憂聯準會可能更快降息並在更長時間內維持低利率，而這對金價是有利的。

彭博資訊指出，今（29）日將公布的美國核心個人消費支出（PCE）物價指數預期年增率將創下5個月最大升幅，聯準會的放鬆政策將因而受到制約。

不過現在利率互換市場仍顯示9月降息機率超過80%，因為聯準會主席鮑爾上周為降息敞開大門後，交易員加大了對9月降息的押注。然而鮑爾當時也強調，在關稅的影響逐步傳導之際，通膨和美國勞動力市場的走向有著高度不確定性。