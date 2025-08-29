黃仁勳：川普瞭解全球AI使用美國標準 有助贏得競爭

輝達執行長黃仁勳今天接受福斯訪問表示，人工智慧革命已開始，所有領域都將採用AI。他希望能有中國的H20晶片訂單，也與川普政府提過對中國出售Blackwell人工智慧架構；川普瞭解全球AI都使用美國標準，有利在AI競爭中勝出。

黃仁勳在福斯財經新聞網（Fox Business）訪問表示，「我們正處於人工智慧革命的開始，AI去年驚人的進步，現在可以基本理性判斷、思考、研究及做為解決問題的工具，這是ChatGPT很棒的原因。」

他說，「我們將看見AI進入所有產業領域，從雲端到企業、廠房機器人、自動化與自駕汽車，所有領域都採用AI，成長真的很快。」

黃仁勳說明輝達（Nvidia）第2季業績指出，輝達核心業務是推出第2代革命性Blackwell架構，稱為Blackwell Ultra，首個AI型式超級電腦。今年首季GB300晶片架構銷售已達百億美元，下一季會更努力，還有很多組建工作要做。

對於各界關注就中國市場設計的H20晶片，未出現在第2季營收，他說，還未見到中國下訂H20，但希望他們下訂。H20仍是很棒的產品，性價比高，使用在生成AI模組上很棒，全心期待H20。

他強調，美國有能力協助世界以美國標準建立AI與軟體，這會幫助美國取勝；美國總統川普（DonaldTrump）瞭解這點，才因此同意對中國消費者出口H20。「我希望能夠對中國出售產品，如果下季有H20訂單，輝達有能力生產。」

對於輝達的中國市場，黃仁勳指出，對輝達來說中國的AI市場約為500億美元，前幾季每季可達數十億美元，限制H20對中國出售後，中國市場變0。「我希望能夠回頭處理這500億美元的市場，中國市場就像美國與世界各地都在成長，成長很快。」

至於出售更高階產品的可能性，他表示，已就對中國出售Blackwell和美國政府對話，相信還需要時間溝通，川普清楚瞭解協助世界在美國規格下建立AI，可幫助美國在AI競賽中勝出；川普希望全球都使用美國科技，全球都在美國標準之下，就像美元是全球標準貨幣。

黃仁勳表示，對此有信心，但沒有時間表，將持續與政府溝通。

至於輝達同意將其對中國出售H20晶片收益的15%交給美國政府，他說，不知道當時是不是被迫說可以，但終究美國能對中國銷售，符合美國的最佳利益。讓中國AI業者與研究人員在美國標準下建立架構，只要能取得任何許可，輝達都會努力，就是要確認全球AI都使用美國標準。