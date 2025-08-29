Fed理事庫克回應川普解職理由 暗示房貸爭議源於「文書錯誤」

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會理事庫克周四正式提告，企圖阻止美國總統川普解雇她。她的律師暗示，川普解雇理由可能源於申請房貸時無意間的「文書錯誤」。路透
美國聯準會理事庫克（Lisa Cook）已提起訴訟，控告美國總統川普越權解雇她，而根據彭博報導，庫克的律師暗示，川普解雇所依據的抵押貸款糾紛可能源於無意的「文書錯誤」。

庫克周四提告，要求阻止川普的「非法企圖」，稱其理由是虛假藉口，不足以構成將她免職的「正當理由」。在庭文件中，她的律師首次提出潛在的辯護理由，回應對庫克在2021年申請房貸時，將位於密西根州和喬治亞州的房產虛假申報為「主要住所」的指控。

川普任命的聯邦住房金融局局長普爾特（Bill Pulte）聲稱，庫克這樣做是為了獲得更優惠的貸款條件，並已要求對她進行刑事調查。

由Abbe Lowell帶領的律師團隊反駁川普和普爾特對庫克意圖詐欺的指控。他們暗示，即便存在錯誤也非蓄意欺騙，她只是「誤標房屋用途」，「並非故意為之，也無實質性影響」的潛在狀況不構成足以成為免職「理由」的「過失」。

庫克在法庭文件中表示，川普在沒有給她機會回應普爾特指控的情況下，試圖將她免職，剝奪了憲法賦予的正當程序權利。她還指出，根據聯邦準備法，她有權要求舉行聽證會。

由前美國總統拜登提名的美國地區法官Jia Cobb訂美東時間周五上午10時，在華盛頓聯邦法院就庫克提出的限制令舉行聽證。

