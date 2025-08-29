台積電ADR下跌0.43% 較台北交易溢價25.52%

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（28日）下跌0.43%，收在238.27美元，較台北交易溢價25.52%。費城半導體指數同日上漲0.49%。

周四美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲71.67點或0.16%，收在45,636.90點；標普500指數上漲20.46點或0.32%，收在6,501.86點；那斯達克指數上漲115.02點，或0.53%，收在21,705.16點。

台灣加權股價指數下跌283.45點，收在24,236.45點，台積電（2330）下跌30元或2.52%，收在1,160元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 152.31 -0.50 147.50 +3.26

中華電 CHT 133.95 -0.32 133.00 +0.71

台積電 TSM 1,456.02 -0.43 1,160.00 +25.52

聯電 UMC 40.88 -0.45 40.60 +0.69

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

相關新聞

高階晶片99%皆台製 貝森特：美國安風險

美國財長貝森特廿七日表明，全球九成九的高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重的國家安全風險，風險程度自一九七三年石油危機以來從未見過，川普政府必須為美國經濟去風險化。

若旗下最強Blackwell晶片能銷陸 黃仁勳直言「願讓川普政府抽成」

輝達執行長黃仁勳28日透露，已和川普政府就把旗下威力強大的Blackwell晶片銷往中國大陸展開協商，輝達願意讓美國政府...

輝達財報肯定AI榮景 美股道瓊、標普同創歷史新高

隨著交易員們密切關注輝達(Nvidia)的財報和財測，標普500指數再創收盤新高。投資人普遍認為這些數據是對人工智慧(...

入股英特爾只是開始 川普主義的美國主權基金已然成形

繼宣布入股英特爾之後，美國川普政府食髓之味，開始探索入股其他企業的可能。加上總統川普上任以來採行的各項措施，美國似乎正在邁向建構一個鬆散的主權財富基金。

美第2季經濟成長3.3% 攀兩年新高

美國第2季經濟擴張速度略高於初步預估，攀上近兩年來最高，反映企業投資獲得上修帶來的助益，上周首次請領失業救濟金人數則微幅...

日本代表臨時取消赴美 5,500億美元投資案生變

日本貿易談判代表赤澤亮正原訂28日赴華府，與美方敲定與5,500億美元投資相關的貿易協議書面文件，但日本政府在最後關頭卻...

