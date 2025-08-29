台積電ADR下跌0.43% 較台北交易溢價25.52%
台積電ADR周四（28日）下跌0.43%，收在238.27美元，較台北交易溢價25.52%。費城半導體指數同日上漲0.49%。
周四美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲71.67點或0.16%，收在45,636.90點；標普500指數上漲20.46點或0.32%，收在6,501.86點；那斯達克指數上漲115.02點，或0.53%，收在21,705.16點。
台灣加權股價指數下跌283.45點，收在24,236.45點，台積電（2330）下跌30元或2.52%，收在1,160元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 152.31 -0.50 147.50 +3.26
中華電 CHT 133.95 -0.32 133.00 +0.71
台積電 TSM 1,456.02 -0.43 1,160.00 +25.52
聯電 UMC 40.88 -0.45 40.60 +0.69
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
