美股標普和道指創新高 跡象顯示經濟狀況良好 Nvidia業績助推AI漲勢

穩健的經濟數據推動美股再創新高，標普500指數和道瓊工業指數周四都刷新紀錄，不過，交易員克制採取重大行動， 等待憑藉通膨數據獲得有關聯準會降息步伐的更多線索。輝達（Nvidia）的財報雖然未達投資人的高預期，但證實人工智慧（AI）基礎設施相關的支出依然強勁。

道瓊工業指數上漲0.16%至45,636.90點，打破8月22日創下的先前紀錄。標普500指數收漲0.32%至6,501.86點，受科技股上漲提振，連續第二天創新高。那斯達克指數上漲0.53%至21,705.16點。

經通膨調整後的國內生產毛額折合年率成長3.3%。初值報告的增速為3%。

Northlight資產管理公司分析師Chris Zaccarelli表示：「經濟似乎全速運轉，這應該會增強市場信心， 認為今年稍早對關稅的擔憂大多是多餘的。」

Nvidia下跌0.8%，主要是受到美中貿易不確定性的影響，這家領先的AI晶片設計公司周三晚間發布的本季財測未包括中國大陸市場的潛在銷售。

Nvidia還報告上季營收大增56%，投資人將這份報告視為AI技術相關需求依然強勁的證明，AI相關股票上漲推動華爾街近年屢創新高。

其他AI巨頭走高，Alphabet勁揚2%，亞馬遜攀升1%，博通漲近3%。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示：「Nvidia的情況非常特殊，說它的業績不盡人意，也只是和幾乎不可能實現的預期做比較。顯然，這個市場的主要結構性驅動力，AI，不會消失也不會降溫。」

標普500指數11大類股裡有七個上漲，其中通信服務股領漲，攀升0.94%，能源股緊隨其後，上漲0.68% 。

耐克跌0.2%，此前這家運動服飾銷售商表示，由於難以奪回被競爭對手搶走的市占，將裁減略低於1%的員工。

惠普上漲4.6%，該公司的上季營收超預期，受惠於對AI個人電腦的需求不斷增長。

美國上周初請失業金人數下降，第2季企業利潤反彈，緩解了人們對經濟放緩的擔憂。

對聯準會將很快降息以支撐經濟成長的預期推動了華爾街近期的漲勢。

周五投資人將關注個人消費支出（PCE）物價指數數據。任何通膨上升的跡象都可能打擊市場對聯準會9月政策會議放鬆政策的普遍預期。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，交易員預計下月降息的可能性超過80%。

聯準會理事庫克提起訴訟，稱總統川普無權將其免職，此案可能重塑長期以來確立的聯準會獨立性規範。