市場靜候川普就俄烏局勢發聲明 國際油價收高

白宮表示，美國總統川普得知俄羅斯以飛彈及無人機夜襲烏克蘭後感到不滿，今天稍晚將發布相關聲明，油價隨後從稍早的跌勢中反彈收高。

川普（Donald Trump）近2週前在美國阿拉斯加（Alaska）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會晤，不過這場美俄峰會過後，俄羅斯和烏克蘭在停火方面幾無進展。昨夜俄羅斯又攻擊烏克蘭，造成建築物受損與至少15人死亡。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示：「他（川普）對這則消息感到不滿，但也不覺得驚訝。這兩個國家已經交戰很久了。」李威特還告訴媒體，川普今天稍晚將針對此一局勢，另外發表聲明。

路透社報導，布倫特原油期貨上漲57美分或0.8%，收報每桶68.62美元。

美國西德州中級原油期貨上漲45美分或0.7%，收在每桶64.60美元。