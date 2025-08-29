輝達本季財測不夠強 早盤股價應聲跌

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

輝達27日盤後公布上季營收與獲利均優於市場預期，預告本季營收成長率將持續高於50%，但本季營收預測因未納入陸規版AI晶片H20的展望，未「大幅超越」預期，拖累27日盤後一度重挫5%，28日早盤下跌1.6%。

輝達公布，止於7月27日的年度第2季（上季）淨利年增59%、達264億美元，經調整後每股盈餘為1.05美元；營收年增56%、達467.4億美元，經調整後毛利率為72.7%，都優於預期。

不過，輝達上季營收年成長幅度為兩年多來最慢，資料中心營收年增56%、達411億美元，略低於預期。輝達財務長柯蕾絲表示，上季H20晶片營收季比減少40億美元，中國大陸資料中心營收下滑低個位數百分比。

其他事業方面，上季遊戲營收年增49%、達創新高的43億美元；網路營收暴增98%、達創新高的72億美元；專業視覺化營收年增32%、達6.01億美元，都高於預期。

營收 輝達

延伸閱讀

美股早盤／輝達財報亮眼但內含隱憂 三大指數平盤遊走

Nvidia股價先漲後跌 投資人憂中國市場

AI晶片戰 輝達+台積電攻占2奈米

黃仁勳：輝達Q2沒賣大陸H20晶片 陸市場潛力達500億美元

相關新聞

高階晶片99%皆台製 貝森特：美國安風險

美國財長貝森特廿七日表明，全球九成九的高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重的國家安全風險，風險程度自一九七三年石油危機以來從未見過，川普政府必須為美國經濟去風險化。

墨西哥將對大陸調高關稅 配合川普政策建立「北美壁壘」

墨西哥政府計劃在下月提出2026年度預算案中，調高對中國大陸的關稅，以保護本國企業免受廉價進口衝擊，同時配合美國總統川普...

若旗下最強Blackwell晶片能銷陸 黃仁勳直言「願讓川普政府抽成」

輝達執行長黃仁勳28日透露，已和川普政府就把旗下威力強大的Blackwell晶片銷往中國大陸展開協商，輝達願意讓美國政府...

美第2季經濟成長3.3% 攀兩年新高

美國第2季經濟擴張速度略高於初步預估，攀上近兩年來最高，反映企業投資獲得上修帶來的助益，上周首次請領失業救濟金人數則微幅...

Fed遭威脅為何市場沒慌？克魯曼：美次貸風暴和歐債危機是前車之鑑

聯準會（Fed）決策獨立自主被市場奉為神聖不可侵犯，但本周來美國總統川普威逼Fed大幅降息的手段更激烈，竟聲稱Fed理事...

日本代表臨時取消赴美 5,500億美元投資案生變

日本貿易談判代表赤澤亮正原訂28日赴華府，與美方敲定與5,500億美元投資相關的貿易協議書面文件，但日本政府在最後關頭卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。