輝達本季財測不夠強 早盤股價應聲跌
輝達27日盤後公布上季營收與獲利均優於市場預期，預告本季營收成長率將持續高於50%，但本季營收預測因未納入陸規版AI晶片H20的展望，未「大幅超越」預期，拖累27日盤後一度重挫5%，28日早盤下跌1.6%。
輝達公布，止於7月27日的年度第2季（上季）淨利年增59%、達264億美元，經調整後每股盈餘為1.05美元；營收年增56%、達467.4億美元，經調整後毛利率為72.7%，都優於預期。
不過，輝達上季營收年成長幅度為兩年多來最慢，資料中心營收年增56%、達411億美元，略低於預期。輝達財務長柯蕾絲表示，上季H20晶片營收季比減少40億美元，中國大陸資料中心營收下滑低個位數百分比。
其他事業方面，上季遊戲營收年增49%、達創新高的43億美元；網路營收暴增98%、達創新高的72億美元；專業視覺化營收年增32%、達6.01億美元，都高於預期。
