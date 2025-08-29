美財長看台灣生產99%高階晶片 示警對美是嚴重國安風險

美國財長貝森特27日表示，全球99%的高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重的國家安全風險，風險程度自1973年石油危機以來從未見過，川普政府必須為美國經濟去風險化。

對於川普政府以2022年「晶片與科學法」的補助取得美國英特爾10%股權，引發爭議一事，貝森特27日接受福斯財經新聞網節目「與瑪莉亞早晨有約」訪問時表示，美國總統川普只會為美國人民創造財產，而非負債；川普政府看到英特爾獲聯邦補助，就想釐清為何美國納稅人不能從中獲益。

談到川普政府是否可能取得輝達等其他晶片公司股權，貝森特答道，不認為輝達需聯邦資金支持，因此這項提案目前似乎並不在討論之列。

不過，他不排除川普政府取得其他產業公司股權的可能性，強調「我們重塑中的造船業」，以及「我們必須在美國國內自給自足的關鍵性產業」。然而像國防產業，「我不知道我們是否有必要入股國防企業」。

貝森特指出，「如同我講過好幾次的，新冠肺炎疫情唯一的好處就是成為壓力測試，使我們發現要是美國進入『熱戰』或美國某些產業的供應鏈遭切斷時，會有什麼狀況」。

以日鐵6月完成對美鋼的收購為例，川普政府也介入其中，持有川普口中的「黃金股」，能左右公司營運。

貝森特並提到，其他半導體公司均營運良好，然而全球目前99%的先進晶片皆在台灣生產，這對美國構成國安風險，風險程度自1973年10月第一次石油危機以來未曾見過。當時以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織宣布，對第四次以阿戰爭期間支持以色列的美國等國禁運石油。

美國商務部長盧特尼克上周接受美國財經媒體CNBC訪問時，也曾發表類似談話。

盧特尼克說，出於國安考量，美國希望將部分晶片製造業務遷回美國，「我們需要自己生產晶片，不能依賴9,500英里外的台灣，尤其台灣只距離中國80英里」。

貝森特還說，現在川普政府有一群官員認為，一旦沒在2029年元月下台前完成替美國經濟去風險化的任務，那川普第二任等於執政失敗。但貝森特強調，川普政府「不會失敗」。

貝森特表示，晶片對美國是戰略必需品，華府在疫情期間發現，美國在部分關鍵產業中存在五至七個戰略性弱點，川普已著手推動去風險化，這也能為美國納稅人帶來可觀收益。

貝森特指稱，川普是位商人，很注重解決方案，「對我來說，美國一屆又一屆的政府竟任憑這些戰略風險存在，簡直不可思議」。