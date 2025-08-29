女股神：台灣是AI心臟

方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長伍德（Cathie Wood）昨（28）日來台並受訪指出，這波AI浪潮「沒有台灣是不行的」，強調「台灣是AI心臟」，凸顯台灣在全球科技供應鏈的關鍵地位。

伍德過去因投資特斯拉獲利一戰成名，被稱為「女股神」，她昨天應中國信託投信之邀，來台開講。

方舟投資旗下兩檔基金方舟創新ETF（ARKK）、下一代網際網路ETF（ARKW）今年5月間大手筆買進台積電ADR，合計19萬7,776股。媒體昨天追問是否再加碼台積電（2330），伍德未直接回答，僅強調台灣在這波AI處於很好的立足點。

伍德表示，AI、醫療保健、自動駕駛技術、去中心化金融等領域創新正在改變市場格局，方舟投資鎖定五大科技平台，包含機器人、能源、AI、區塊鏈、基因定序，AI是最重要的功能。

她認為，AI是一場偉大的科技革命，即使市場受到關稅政策及震盪干擾，行情仍持續向上，雖可能出現小幅修正，牛市趨勢並未改變。她並強調，這波AI浪潮沒有台灣是不行的。

談到AI如何改變生活，伍德舉出兩點：第一，AI將大幅提升生產力，有利未來五到十年自駕車普及。第二，AI在醫療產業將引發破壞式創新，對基因定序與基因編寫等領域引發顛覆性發展。她重申看好特斯拉，因為自駕技術融合機器人、能源儲存和AI，而自駕車市場為「贏者全拿」格局，相信特斯拉有機會取得美國多數市占。

對於整體新創產業的發展，她指出，美國總統川普積極推動由上而下的改革，排除官僚主義、放寬法規，讓企業經營環境更為友善。