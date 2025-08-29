女股神：台灣是AI心臟

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

方舟投資（ARK Invest）創辦人暨執行長伍德（Cathie Wood）昨（28）日來台並受訪指出，這波AI浪潮「沒有台灣是不行的」，強調「台灣是AI心臟」，凸顯台灣在全球科技供應鏈的關鍵地位。

伍德過去因投資特斯拉獲利一戰成名，被稱為「女股神」，她昨天應中國信託投信之邀，來台開講。

方舟投資旗下兩檔基金方舟創新ETF（ARKK）、下一代網際網路ETF（ARKW）今年5月間大手筆買進台積電ADR，合計19萬7,776股。媒體昨天追問是否再加碼台積電（2330），伍德未直接回答，僅強調台灣在這波AI處於很好的立足點。

伍德表示，AI、醫療保健、自動駕駛技術、去中心化金融等領域創新正在改變市場格局，方舟投資鎖定五大科技平台，包含機器人、能源、AI、區塊鏈、基因定序，AI是最重要的功能。

她認為，AI是一場偉大的科技革命，即使市場受到關稅政策及震盪干擾，行情仍持續向上，雖可能出現小幅修正，牛市趨勢並未改變。她並強調，這波AI浪潮沒有台灣是不行的。

談到AI如何改變生活，伍德舉出兩點：第一，AI將大幅提升生產力，有利未來五到十年自駕車普及。第二，AI在醫療產業將引發破壞式創新，對基因定序與基因編寫等領域引發顛覆性發展。她重申看好特斯拉，因為自駕技術融合機器人、能源儲存和AI，而自駕車市場為「贏者全拿」格局，相信特斯拉有機會取得美國多數市占。

對於整體新創產業的發展，她指出，美國總統川普積極推動由上而下的改革，排除官僚主義、放寬法規，讓企業經營環境更為友善。

AI 台積電

延伸閱讀

關稅不明車市買氣停滯 特斯拉兩車款最高降10萬

特斯拉調整車價 Model 3、Model Y優惠最高10萬

特斯拉也開始導入中國 AI 模型 Model Y L將搭載豆包和DeepSeek

中製特斯拉Model Y L 也接入DeepSeek、豆包

相關新聞

高階晶片99%皆台製 貝森特：美國安風險

美國財長貝森特廿七日表明，全球九成九的高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重的國家安全風險，風險程度自一九七三年石油危機以來從未見過，川普政府必須為美國經濟去風險化。

墨西哥將對大陸調高關稅 配合川普政策建立「北美壁壘」

墨西哥政府計劃在下月提出2026年度預算案中，調高對中國大陸的關稅，以保護本國企業免受廉價進口衝擊，同時配合美國總統川普...

若旗下最強Blackwell晶片能銷陸 黃仁勳直言「願讓川普政府抽成」

輝達執行長黃仁勳28日透露，已和川普政府就把旗下威力強大的Blackwell晶片銷往中國大陸展開協商，輝達願意讓美國政府...

美第2季經濟成長3.3% 攀兩年新高

美國第2季經濟擴張速度略高於初步預估，攀上近兩年來最高，反映企業投資獲得上修帶來的助益，上周首次請領失業救濟金人數則微幅...

Fed遭威脅為何市場沒慌？克魯曼：美次貸風暴和歐債危機是前車之鑑

聯準會（Fed）決策獨立自主被市場奉為神聖不可侵犯，但本周來美國總統川普威逼Fed大幅降息的手段更激烈，竟聲稱Fed理事...

日本代表臨時取消赴美 5,500億美元投資案生變

日本貿易談判代表赤澤亮正原訂28日赴華府，與美方敲定與5,500億美元投資相關的貿易協議書面文件，但日本政府在最後關頭卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。