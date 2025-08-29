輝達財報五大亮點 分析師：股價看漲12%

儘管輝達本季營收預測未如往常般「遠超乎」市場預期，分析師依然認為輝達上季財報與本季財測透露五大亮點，至少十家券商在輝達公布財報後，調升該公司未來12個月的股價目標價，看好能再漲至少12%。

分析師認為，輝達在財報說明會透露的亮點包括：資料中心與網路產品營收強勁、Blackwell Ultra正全速增產暗示供應鏈限制已緩解、主權AI營收有望倍增、下一代平台Rubin平台的進展順利，以及看好到2030年時的AI基礎設施支出將達3兆美元至4兆美元。

彭博資料顯示，在輝達公布財報後，摩根大通和Truist證券等至少十家券商都調升輝達股價目標價，平均調高3%至202.6美元，比輝達27日收盤價高約12%。

輝達執行長黃仁勳指出，未來一年將努力增產GB200和B300，Blackwell Ultra正全速增產，需求「超凡之強」，下一代的Rubin平台已在晶圓廠裡，包含的六組新晶片都已在台積電完成設計定案。

輝達財務長柯蕾絲說，上季Blackwell營收季增17%到新高水準，Blackwell Ultra帶入上百億美元營收，且Hopper晶片仍有需求，上季賣出約6.5億美元的H20給中國大陸以外的不受管制客戶，Spectrum-X乙太網路的年化營收已超過100億美元，季底和年比成長率都達二位數百分比，InfiniBand營收季比幾乎倍增。

她說，GB300全力投產，工廠運轉率回到全速，每周生產約1,000組機櫃，本季隨著額外產能上線，產量預料將進一步加速，預期下半年將能廣泛取得。她也預期今年主權AI營收有望超過200億美元，比去年增加一倍多。