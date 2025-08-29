輝達財報五大亮點 分析師：股價看漲12%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

儘管輝達本季營收預測未如往常般「遠超乎」市場預期，分析師依然認為輝達上季財報與本季財測透露五大亮點，至少十家券商在輝達公布財報後，調升該公司未來12個月的股價目標價，看好能再漲至少12%。

分析師認為，輝達在財報說明會透露的亮點包括：資料中心與網路產品營收強勁、Blackwell Ultra正全速增產暗示供應鏈限制已緩解、主權AI營收有望倍增、下一代平台Rubin平台的進展順利，以及看好到2030年時的AI基礎設施支出將達3兆美元至4兆美元。

彭博資料顯示，在輝達公布財報後，摩根大通和Truist證券等至少十家券商都調升輝達股價目標價，平均調高3%至202.6美元，比輝達27日收盤價高約12%。

輝達執行長黃仁勳指出，未來一年將努力增產GB200和B300，Blackwell Ultra正全速增產，需求「超凡之強」，下一代的Rubin平台已在晶圓廠裡，包含的六組新晶片都已在台積電完成設計定案。

輝達財務長柯蕾絲說，上季Blackwell營收季增17%到新高水準，Blackwell Ultra帶入上百億美元營收，且Hopper晶片仍有需求，上季賣出約6.5億美元的H20給中國大陸以外的不受管制客戶，Spectrum-X乙太網路的年化營收已超過100億美元，季底和年比成長率都達二位數百分比，InfiniBand營收季比幾乎倍增。

她說，GB300全力投產，工廠運轉率回到全速，每周生產約1,000組機櫃，本季隨著額外產能上線，產量預料將進一步加速，預期下半年將能廣泛取得。她也預期今年主權AI營收有望超過200億美元，比去年增加一倍多。

輝達 營收 財報

延伸閱讀

美股早盤／輝達財報亮眼但內含隱憂 三大指數平盤遊走

Nvidia股價先漲後跌 投資人憂中國市場

AI晶片戰 輝達+台積電攻占2奈米

黃仁勳：輝達Q2沒賣大陸H20晶片 陸市場潛力達500億美元

相關新聞

高階晶片99%皆台製 貝森特：美國安風險

美國財長貝森特廿七日表明，全球九成九的高階晶片都在台灣生產，對美國是嚴重的國家安全風險，風險程度自一九七三年石油危機以來從未見過，川普政府必須為美國經濟去風險化。

墨西哥將對大陸調高關稅 配合川普政策建立「北美壁壘」

墨西哥政府計劃在下月提出2026年度預算案中，調高對中國大陸的關稅，以保護本國企業免受廉價進口衝擊，同時配合美國總統川普...

若旗下最強Blackwell晶片能銷陸 黃仁勳直言「願讓川普政府抽成」

輝達執行長黃仁勳28日透露，已和川普政府就把旗下威力強大的Blackwell晶片銷往中國大陸展開協商，輝達願意讓美國政府...

美第2季經濟成長3.3% 攀兩年新高

美國第2季經濟擴張速度略高於初步預估，攀上近兩年來最高，反映企業投資獲得上修帶來的助益，上周首次請領失業救濟金人數則微幅...

Fed遭威脅為何市場沒慌？克魯曼：美次貸風暴和歐債危機是前車之鑑

聯準會（Fed）決策獨立自主被市場奉為神聖不可侵犯，但本周來美國總統川普威逼Fed大幅降息的手段更激烈，竟聲稱Fed理事...

日本代表臨時取消赴美 5,500億美元投資案生變

日本貿易談判代表赤澤亮正原訂28日赴華府，與美方敲定與5,500億美元投資相關的貿易協議書面文件，但日本政府在最後關頭卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。