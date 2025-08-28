川普害的...美電池廠2030年恐爆產能過剩危機

據彭博新能源財經（BNEF）發表的最新報告指出，到2030年美國電池製造業者將面臨產能過剩問題，因為川普政府取消了對電動車的支持。

報告指出，到2030年，美國的電池需求量將接近3.78億度，比川普主政之前所做的預測減少56%；由於目前已有的產能為1.93億度，而在2030年之前將新增產能4.28億度，因此屆時電池製造業將出現產能過剩。

由於川普政府取消聯邦政府對購置電動車的獎勵措施，且逐漸取消租稅抵減，使電動車及電池需求料將減緩。由於現在到2030年期間電動車預估銷售量比原先預估減少1,400萬輛，電池業者將受重擊。

彭博分析師指出，電池製造業者還可能喪失另一類的買主，就是電力公司。近年來電力業者一直部署大規模的電池設備，以避免停電，並貯存再生能源所產生的剩餘電力。去年美國達到電力貯存規模的電池設備達到26GW。但川普政府已宣布法規，迫使能源貯存計畫業者不得使用中國生產的電池材料及組件，才能獲得租稅抵減，這將使電池業陷入困境，因為全球88%的電池陰極原料及96%的陽極原料都是由中國生產。

不過供給過剩的情況未必會完全落實。已有愈來愈多電池製造業者擱置或完全廢除原有的擴產計畫，例如Kore Power已經放棄建廠，預料還會有更多廠商跟進。