韓利率不動 估10月降息

南韓央行28日宣布利率按兵不動，並維持其在未來降息立場，市場預期可能在10月重啟寬鬆周期；菲律賓央行則決定降息1碼，連續第三次調降基本利率，但表示這個貨幣寬鬆周期已接近尾聲。

南韓央行在聲明中說，由於正在監控家庭債務風險和美國關稅的影響，將暫時維持其7天期附買回利率在2.5%不變。但南韓央行未來仍可能再次降息，央行總裁李昌鏞說，六名委員中有五名願意在未來三個月降息，一名委員甚至在28日會議上贊成降息。

但李昌鏞也說，只有在不損害金融穩定的前提下，央行才能進一步降低借貸成本。他說：「現階段的風險在於，再次快速降息可能會引發更嚴重的副作用，例如房價上漲和家庭債務增加，從而抵銷對經濟成長的正面影響。」

現在觀望也為南韓爭取時間，因為聯準會9月可望降息將有助於南韓央行在採取行動之前穩住韓元匯價。野村控股與彭博的經濟學家預期，南韓央行將在10月再度降息。

南韓央行並警告說，美國對南韓出口產品徵收15%全面關稅，將嚴重打擊該國的經濟，預計將導致南韓今年經濟成長率下降0.45個百分點，明年減少0.6個百分點。