日本代表臨時取消赴美 5,500億美元投資案生變

日本貿易談判代表赤澤亮正原訂28日赴華府，與美方敲定與5,500億美元投資相關的貿易協議書面文件，但日本政府在最後關頭卻因「行政層級原因」臨時取消行程，協議進度再度延後。

日本政府發言人林芳正28日證實，「在與美方協調過程中發現，有些事項需要先在行政層級進一步討論，因此取消行程」。消息人士透露，赤澤原計劃與美方就投資回報分配等細節簽署文件。

不過，日方官員強調，美方必須先修訂總統行政命令，取消對日本商品的疊加關稅，再共同發布關於投資的文件。路透引述知情談判的政府人士透露，待相關爭議解決後，赤澤最快下周赴美。但雙方分歧至今未能化解，凸顯立場差距，預料仍將面臨高難度協商。

另據日媒報導，美日7月時之所以能敲定貿易協議，關鍵便是5,500億美元的投資案，而此案最大推手就是軟銀集團董事長孫正義。

而讓孫正義與川普政府打好關係的關鍵人物，則是商務部長盧特尼克。盧特尼克入閣前是投資銀行Cantor Fitzgerald執行長，並在2017年延攬了德銀前執行長蔣恩加入Cantor。德銀和軟銀原本就關係很好，加上蔣恩與孫正義的左右手、軟銀願景基金執行長密斯拉也是同學，雙方因此親上加親。