美第2季經濟成長3.3% 攀兩年新高

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國第2季經濟成長優於初估，創近兩年新高。 歐新社
美國第2季經濟擴張速度略高於初步預估，攀上近兩年來最高，反映企業投資獲得上修帶來的助益，上周首次請領失業救濟金人數則微幅下滑，顯示雇主在經濟充滿不確定性之際緊握現有員工不放。

根據美國經濟分析局28日公布的第2季國內生產毛額（GDP）修正值，經通膨調整的GDP年化後比前一季成長3.3%，優於初估的成長3%，是2023年第3季以來最佳表現，也優於彭博資訊訪調的經濟學家原本預期上修至3.1%。

通膨方面，剔除食品和能源的核心個人消費支出（PCE）物價指數季增年率為2.5%，與初估值一致。

美國企業投資繼第1季激增後，第2季再擴增5.7%，成長率高於初估的1.9%，反映軟體與運輸設備投資獲得上修的影響；擔當經濟成長主要引擎的消費者支出年化後成長1.6%，優於初估的成長1.4%。淨出口貢獻美國第2季GDP成長率近5個百分點，寫下史上最高紀錄。

由於貿易與庫存波動今年持續扭曲整體GDP，經濟學家近來較關注國內民間買家最終銷售，這是衡量消費者需求與企業投資的較狹窄指標。根據最新數據，美國第2季國內民間買家最終銷售成長1.9%，優於初估的成長1.2%。

另據美國勞工部同日公布的數據，8月23日止一周首次請領失業救濟金人數減少5,000人至22.9萬人，低於彭博資訊訪調經濟學家預估的23萬人；8月16日止一周持續請領失業救濟金人數下滑至195萬人。

GDP及失業救濟金數據出爐後，美元維持貶勢，追蹤美元兌六種主要貨幣匯率的DXY美元指數最多跌0.4%，報97.836，美國2年期公債殖利率小漲。交易員仍大多預期美國聯準會（Fed）下月將降息，芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，Fed下月降息1碼機率約85%。

企業截至目前為止一直不願意大舉裁員，但已減少招聘人力，就業市場浮現降溫跡象已成為Fed官員關注焦點。Fed主席鮑爾上周在Fed年度傑克森洞會議上表示，就業惡化風險不斷攀升，為降息敞開大門。

Fed 美國

