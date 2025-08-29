聽新聞
墨西哥將對大陸調高關稅 配合川普政策建立「北美壁壘」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國對墨西哥施壓，要求阻止廉價陸製商品流入，部分原因是川普指控這些產品進入墨西哥後再流向美國。（美聯社）
墨西哥政府計劃在下月提出2026年度預算案中，調高對中國大陸的關稅，以保護本國企業免受廉價進口衝擊，同時配合美國總統川普長期以來的要求。

彭博引述知情人士報導，這波關稅調升預料將涵蓋汽車、紡織品和塑膠製品，目的是保護墨西哥製造商免受中國大陸補貼競爭的威脅。此外，其他亞洲國家也可能面臨更高關稅。

具體稅率尚未明朗，方案仍可能調整。預算草案將在9月8日前送交國會。

預算案尚需立法部門批准，但總統薛恩鮑姆所屬政黨和其盟友在兩院均掌握三分之二多數，國會修改空間有限。

川普政府今年以來敦促墨西哥比照美國作法，提高對中國大陸進口貨品的關稅。後來墨西哥官員拋出「北美壁壘」構想，主張限制來自中國大陸的貨品，同時加強美、墨、加三國之間的貿易和製造業合作。美國財政部長貝森特對此構想表達支持。

道富環球市場新興市場資深策略師孫寧說：「中國今年對拉丁美洲的出口大幅增加，有助於抵銷美國市場的下滑。墨西哥除了要安撫美方，也必須保護本國製造業基礎。我預料墨西哥會在經濟和外交政策上與美國保持一致。」

美國對墨西哥施壓，要求阻止廉價中國大陸製商品流入，部分原因是川普指控這些產品進入墨西哥後再流向美國。

川普上月和薛恩鮑姆通話後，給了墨西哥暫免加徵關稅的寬限期，以爭取更多時間進行貿易談判。

大陸製汽車在墨西哥市場近年來大幅成長。據中國汽車工業協會數據顯示，今年墨西哥已超越俄羅斯，成為大陸製汽車全球最大出口目的地。

雖然這些車在墨西哥面臨最高20%的關稅，但比起美國仍少得多。美國前總統拜登對大陸電動車加徵100%關稅，並禁止大部分搭載大陸軟體的汽車進口。

私人顧問公司Ecanal總經理拉米瑞茲（Vanessa Ramírez）說：「如果關稅不足以讓墨西哥本土企業在國內市場具備競爭力，就形同無效。這同時也有點晚了。官方至今並未向民間企業釋放正確訊號，說明如何因應來自中國的零組件。」

墨西哥政府調高對陸關稅有助增加財政收入，並支撐薛恩鮑姆縮減財政赤字的努力。

墨西哥2024年創下1980年代以來最大財政赤字，主因是前任總統在卸任前大舉投入重點建設計畫。薛恩鮑姆政府一方面提高稅收徵收效率，另一方面承諾避免大幅加稅。

