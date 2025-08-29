換機潮帶動 惠普PC銷售強勁

在人工智慧（AI）電腦需求日益增長與Windows 11帶動換機之下，惠普（HP）上季個人電腦（PC）銷售強勁、印表機業務則持續遭遇逆風，而本季公司整體獲利展望符合市場預期，激勵股價在28日早盤揚升5%。

惠普27日盤後表示，截至7月31日的一季（上季），惠普營收成長3.1%，達到139億美元；不計部分項目的每股盈餘為0.75美元，優於分析師原估的0.74美元，營收則高於市場預期的137億美元。

截至10月底的一季（本季），不計部分項目後的每股盈餘將落在0.87至0.97美元之間，分析師平均預估為0.91美元。

在惠普兩大業務中，涵蓋消費級與商用PC的個人系統部門，上季營收成長6%至99億美元；惠普執行長羅瑞斯說，預料本季會持續呈現「中個位數百分比」的成長。商用客戶正在換新搭載微軟Windows 11的機種以及新款AI電腦，目前AI電腦已占惠普產品組合的比率超過25%，比原先目標提前一季達標。他說，消費性PC銷售表現也優於預期。

羅瑞斯說：「我們有信心PC將持續成長，AI電腦和Windows 11將繼續推動需求。」

至於印表機部門，上季營收下滑4%，降至39.9億美元，低於市場所料，持續拖累獲利。印表機部門的利潤較前一季惡化，不過惠普預估本季將有所改善。羅瑞斯表示，惠普將著重於高單價和高毛利的印表機，以提升整體利潤。

羅瑞斯也說，因應關稅影響，惠普已將銷往北美市場產品的生產幾乎全面轉移至中國大陸以外的工廠，並調高部分產品價格。

惠普財務長帕克希爾說：「第3季我們已化解大部分關稅成本，同時每股盈餘仍略高於我們財測的中位數。」「我們從市場觀點看到的所有跡象都是強勁的，尤其是PC，而我們預期這會持續。假如市場出現某種衝擊，我們的表現就有可能落在（財測）預估區間的下緣。」