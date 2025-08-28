若旗下最強Blackwell晶片能銷陸 黃仁勳直言「願讓川普政府抽成」

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
輝達執行長黃仁勳（右）、美國總統川普（左）。美聯社
輝達執行長黃仁勳（右）、美國總統川普（左）。美聯社

輝達執行長黃仁勳28日透露，已和川普政府就把旗下威力強大的Blackwell晶片銷往中國大陸展開協商，輝達願意讓美國政府抽成。黃仁勳並表示，在人工智慧（AI）提高生產力帶動下，「周休三日」的夢想可能成真。

黃仁勳接受福斯商業台（Fox Business）訪問時表示，對與美國總統川普的協商持「樂觀」看法，但強調沒有達成協議的時間表。黃仁勳說：「我認為協商會花一些時間，但川普總統深知讓全世界以美國技術打造AI，有助於美國贏得AI競賽。他希望美國技術遍布全球，讓全世界奠基於美國標準之上，就像美元是全球標準一樣。」

黃仁勳預期AI將為許多領域帶來正向改變，包括生產力、國內生產毛額（GDP）成長率與追求新構想的能力，生產力上升最終可能讓大家每周只工作四天。黃仁勳說：「我們周末能把更多時間留給家人，以及閱讀和旅行，這是最棒的事。」

被問到輝達旗下H20晶片第2季中國大陸營收為零時，黃仁勳表示，輝達希望贏得訂單，H20仍是很優秀的產品，性價比、成本效率及生成AI符元的能力都很出色。

