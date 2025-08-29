澳洲稀土商籌資拚擴產

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

中國大陸以外最大稀土礦商、來自澳洲的萊納斯（Lynas）正籌資5億多美元以擴充產能並投資下游供應鏈，此舉凸顯西方國家正加緊削弱北京在全球關鍵礦物供應的影響力。

萊納斯28日表示，將增資8.25億澳幣（5.38億美元）來增加庫存與產能，並投資馬來西亞與美國的下游磁鐵製造商。稀土是生產永久磁鐵的原料，廣泛應用於武器系統、電動車、醫療設備，甚至自行車架。

中國大陸4月祭出稀土出口管制、作為對抗美國總統川普貿易攻勢的武器後，全球稀土產業陷入劇烈動盪。各方正加速建立避開大陸的供應鏈。萊納斯執行長拉卡茲在投資人電話會議上表示：「我們必須抓住這個市場快速演變的機會。」

她並透露，萊納斯正與美國、日本及澳洲政府討論簽訂稀土銷售的保底價格協議。美國國防部7月入股MP原料，並在這項重大協議中納入保證收購價，確保供應長期穩定，不受北京影響。

稀土 美國國防 馬來西亞

