股神加碼 日五大商社股漲

「股神」巴菲特執掌的波克夏加碼投資日本五大商社當中的三菱商事和三井物產，讓其他三家商社伊藤忠商事、丸紅和住友商事也跟著沾光，28日股價全都上漲超過1%。

三菱商事28日宣布，波克夏旗下完全子公司國家賠償公司（National Indemnity Company，NICO），對其持股比率已從3月的9.74%，提高至10.23%。三井物產也表示，波克夏已增持其股份，但因未達10%門檻，拒絕透露持股比率。

這項消息激勵三菱28日股價收盤大漲1.9%，三井、伊藤忠和丸紅上漲1.2%，住友收漲1.1%；波克夏對這五家日本商社都持有股票，並在2020年首次揭露此事。這五家商社近年來也受益波克夏的入股，並開始加強專注在股東報酬和慎選投資組合。

三井發言人表示：「我們將這次加碼視為該公司（波克夏）對我們公司持續抱有信心和信任的跡象，我們將會進一步加強我們的事業投資組合。」

岩井Cosmo證券分析師岩井範一表示，「波克夏的持續持股讓這些商社重新受到關注」，這些公司透過買回庫藏股等措施，在提升股東報酬方面「更積極主動」。

巴菲特在2月的年度股東信中曾表示，原本波克夏計劃維持持股比率小於10%，但這些日本商社已同意適度鬆綁原本訂於10%的上限。在那之後，波克夏3月已把對五家商社的持股提高至接近10%。

據波克夏3月提交給關東財務局的報告，波克夏當時對三菱的持股比率從原先的8.31%提高至9.67%，三井從8.09%增至9.82%，伊藤忠從7.47%增至8.53%，丸紅從8.3%增至9.3%，住友從8.23%增至9.29%。

美國聯邦能源監管委員會（FERC）網站申報資料顯示，波克夏5月初又再度申請批准加碼入股這五家商社，並在本月初獲准交易。

伊藤忠發言人表示，公司尚未確認到波克夏的加碼入股，「這當中存在著時間差，但最終持股比率將會和其他公司一樣，位在10%水準」。住友則表示，尚未確認波克夏的持股比率是否超過10%。丸紅拒絕置評。