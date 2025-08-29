豐田7月銷量 連七月創高

在美國和中國大陸需求強勁帶動下，豐田汽車公司7月汽車銷量連續第七個月改寫歷史新高，無視全球貿易充滿不確定性的利空。

豐田28日公布，7月涵蓋子公司大發汽車及日野汽車的全球銷量，比一年前成長4%至96萬3,796輛。從地區來看，豐田7月日本國內銷量下滑2%，日本以外市場躍增6%。

豐田與Lexus品牌7月北美銷售特別強勁，卡車、運動休旅車（SUV）和油電混合車型需求熱絡帶動銷量成長兩成，中國大陸銷量成長5.7%。豐田7月全球汽車產量增加2.6%至94萬7,943輛，也締造新猷，其他地區產量增加抵銷日本產量驟減的影響。

2025年豐田汽車銷售持續熱絡，原因是混合動力車需求強勁，以及消費者今年稍早趕在美國總統川普祭出關稅前搶購汽車。目前銷往美國的日本車關稅是15%，低於原本面臨的額外25%稅率，但這對大型汽車品牌而言仍是一股強勁逆風。

豐田本月稍早下修全年獲利預測，警告川普關稅對該公司獲利的衝擊將達到1.4兆日圓（95億美元）。豐田如今預估2026年3月止會計年度營業利益為3.2兆日圓，低於原本預估的3.8兆日圓。

除了貿易不確定性，豐田與日本其他傳統汽車製造商面臨的競爭也日益激烈，這些競爭來自中國大陸比亞迪與全球首富馬斯克旗下特斯拉等業者，推出的引領市場高科技電動車。