Fed遭威脅為何市場沒慌？克魯曼：美次貸風暴和歐債危機是前車之鑑

聯準會（Fed）決策獨立自主被市場奉為神聖不可侵犯，但本周來美國總統川普威逼Fed大幅降息的手段更激烈，竟聲稱Fed理事庫克涉及房貸詐欺而開除她，儘管他無權這麼做。怪的是，政治力已公然滲透至央行，華爾街為何還若無其事？

川普公然攻擊庫克，已升高Fed不久將喪失獨立性的可能性。此事非同小可，因為獨立性賦予Fed依據客觀、技術分析評估貨幣政策的能力，一旦被剝奪這種決策獨立自主，Fed將墮落到為總統政治利益和個人私欲服務的工具。這將瓦解全球投資人對美國資產的信心，美元、美國公債市場處境堪虞。

Fed獨立性受威脅 華爾街為何風平浪靜？

Fed獨立性遭遇空前挑戰，華爾街非但未警鈴大作，美股標普500指數27日收盤再創新高，美國公債殖利率僅小幅攀升，顯得什麼事都沒發生似的。

綜合外媒分析，華爾街處變不驚，可能有幾種解釋。投資人近幾個月來對「川普總是畏縮」（TACO）習以為常，還靠押注TACO交易大賺其錢，尚不覺得有必要放棄這個截至目前為止獲利穩當的策略；而且，法律約束、川普身邊較明智的顧問、市場「義勇軍」，可望發揮制止力量。

但分析師警告，這種策略可能面臨潰敗時刻。Groundwork Collaborative首席政策顧問賈奎茲說：「我認為，這是個如假包換的溫水煮青蛙時刻。但難以判斷何時是轉折點。」

另有投資人表示，只要利率大方向是走低、重啟企業稅減稅措施，加上經濟數據看來仍穩健，企業獲利依然報佳音，就不足為懼。

金融時報專欄作家馬丁指出，投資人「忽略美國機構遭破壞的生存威脅，或者未能把這種長期影響計入短線市況」，只專注於目前企業盈餘尚可，利率不久可能調降，所以趁音樂還在響，舞步照跳不誤。

克魯曼：市場安於現狀 直到威利狼時刻

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼28日也評論此議題。他指出，凡是央行喪失決策獨立自主權的國家，遲早會遭遇高通膨，尤其是獨裁者接管央行並採行瘋狂經濟理論的國家，像是土耳其和阿根廷。川普宣稱因為美國經濟火熱，所以要求大幅降息、而非升息，顯然符合那種模式。

然而，美股近來走勢平穩，美債殖利率也未飆升，是何道理？

克魯曼的看法是：「市場價位幾乎不曾把發生巨大、破壞性事件的可能性納入考量，即使這類事件發生的可能性顯然很強。通常的模式是市場自滿，直到最後一刻。也就是說，市場表現得像是一切正常，直到實際情況顯然不是那樣為止。」

倘若一般看法是，經濟情況或多或少會維持正常，不受異常政策影響，那麼市場就會維持鎮靜，直到「正常的錯覺變得難以為繼」為止。到那一刻，市場價格就可能發生「劇變」。

他形容，這種現象有個術語，稱為「威利狼時刻」--這個卡通人物往下看，終於明白下方空無一物，於是咻一聲直線墜崖。

眼光長遠的聰明投資人很多，難道沒人料見「威利狼時刻」？這樣的投資人的確有，但為數不夠多，不足以震醒市場。放空個股與放空整個股市，是截然不同的兩回事。

前車之鑑：金融海嘯、歐債危機

克魯曼舉兩個實例說明，在明確訊號顯示一波危機來襲時，市場是如何沉溺於自滿和短視近利，以致對危機已在發生渾然不覺。

一、美國次貸危機

到2005年，已有充分理由懷疑美國陷入巨大的房市泡沫。到2006年，以房價相對於平均租金的比值來衡量，美國房價更顯得極其高昂。那顯示房價泡沫很可能已形成，因為房屋的價值在於用來居住，而不是用來投機，也反映出泡沫爆破時，房貸違約潮可能湧現的可能性。

然而，衡量次貸違約風險認知的ABX指數直到2007年5月，才呈現出嚴重下跌。到那時，美國房市泡沫已經持續洩氣一年多了。

二、歐元區債務危機

另一個市場自滿的例子，是2009年展開的歐元區債務危機。到2000年代中期，西班牙等南歐諸國顯然已吸引巨額的資金，大致流入當地投機色彩濃厚的不動產市場，這點與美國次貸危機十分相似。

那股資金流動為何突然戛然而止，原因不明，但債券殖利率應該早已反映出這種「資金驟停」的可能性。

然而，西班牙與德國公債利差--衡量市場認為西班牙遭遇危機的風險指標--仍維持在相對低檔，一直到2010年才開始扶搖直上，但那時危機早已發生多時。

結論

因此，儘管面對川普染指Fed並推行糟糕政策的風險，市場反應依然淡定。要了解原因何在，必須明白「市場對這類風險很少反應劇烈」。而市場對川普頻頻攻擊Fed不見激烈反應，並不表示「一切安然無事」。其實，此刻眾人目睹的，是「一場醞釀中的政策災難」，但市場或許要等到大難臨頭時，才會強烈反應。