美股早盤／輝達財報亮眼但內含隱憂 三大指數平盤遊走

受限於AI晶片大廠輝達（Nvidia）股價下跌，美股28日早盤在平盤附近遊走。道瓊工業指數下跌73點，或0.1%；標普500指數小跌不到0.1%；那斯達克指數則漲0.1%；輝達下跌1.5%；費城半導體指數漲0.3%；台積電ADR則跌0.5%。

輝達27日盤後發布第2季財報，整體營收成長56%，超出市場預期，但當中存在幾項隱憂，包括資料中心事業營收略低於預期，以及本季整體營收預測也未達投資人期望。

分析師表示，輝達這份財測並未納入對H20晶片的中國大陸銷售的展望。如果北京和川普政府能對這些銷售達成協議，本季營收預測將會大幅高於預期。

AJ Bell投資分析師Dan Coatsworth表示：「AI需求對輝達而言不是問題，問題更多是政治如何阻礙該公司稱霸全球的野心。輝達擁有無數公司排隊購買的技術，但美國貿易戰讓其很難販售任何想賣到中國的東西。」

許多分析師在財報公布後更加看好輝達，包括摩根大通、花旗和Berstein，並調高了對輝達的目標價。

Aptus Capital Advisors股市主管David Wagner表示：「這負向的股價反應感覺有點像是錯誤的膝反射反應。」他認為「拉回即買點」，「這家公司的財測認為季度營收可達500億美元，相當於成長逾50%，即便是在現在的估值下，這還是非常驚人」。