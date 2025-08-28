快訊

「教師節+中秋+國慶」高鐵凌晨0時開搶3連假車票！可同時3.8萬人上線

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／輝達財報亮眼但內含隱憂 三大指數平盤遊走

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股28日早盤在平盤附近遊走。路透
美股28日早盤在平盤附近遊走。路透

受限於AI晶片大廠輝達（Nvidia）股價下跌，美股28日早盤在平盤附近遊走。道瓊工業指數下跌73點，或0.1%；標普500指數小跌不到0.1%；那斯達克指數則漲0.1%；輝達下跌1.5%；費城半導體指數漲0.3%；台積電ADR則跌0.5%。

輝達27日盤後發布第2季財報，整體營收成長56%，超出市場預期，但當中存在幾項隱憂，包括資料中心事業營收略低於預期，以及本季整體營收預測也未達投資人期望。

分析師表示，輝達這份財測並未納入對H20晶片的中國大陸銷售的展望。如果北京和川普政府能對這些銷售達成協議，本季營收預測將會大幅高於預期。

AJ Bell投資分析師Dan Coatsworth表示：「AI需求對輝達而言不是問題，問題更多是政治如何阻礙該公司稱霸全球的野心。輝達擁有無數公司排隊購買的技術，但美國貿易戰讓其很難販售任何想賣到中國的東西。」

許多分析師在財報公布後更加看好輝達，包括摩根大通、花旗和Berstein，並調高了對輝達的目標價。

Aptus Capital Advisors股市主管David Wagner表示：「這負向的股價反應感覺有點像是錯誤的膝反射反應。」他認為「拉回即買點」，「這家公司的財測認為季度營收可達500億美元，相當於成長逾50%，即便是在現在的估值下，這還是非常驚人」。

指數 輝達 財報 美股 分析師

延伸閱讀

誰賣的？台積電最後一盤爆5668張賣單下殺15元 終場收1160元重挫30元

Nvidia股價先漲後跌 投資人憂中國市場

輝達不給力 台積電下挫30元 台股殺尾盤跌283點收24,236點

黃仁勳：輝達Q2沒賣大陸H20晶片 陸市場潛力達500億美元

相關新聞

Fed遭威脅為何市場沒慌？克魯曼：美次貸風暴和歐債危機是前車之鑑

聯準會（Fed）決策獨立自主被市場奉為神聖不可侵犯，但本周來美國總統川普威逼Fed大幅降息的手段更激烈，竟聲稱Fed理事...

輝達價位嚇人？作家指這兩檔號稱「穩賺不賠」才危險 股價恐下殺三成

齊柏林飛船安全紀錄在興登堡號空難發生前幾乎毋庸置疑，所以這場致命災難才讓大眾感到震驚，並壓垮硬式飛船業。金融市場也是如此...

強化與台積電競爭！三星可能投資英特爾先進封裝 韓媒曝合作方式

韓媒引述消息人士報導，三星電子可能會投資英特爾的封裝業務，以強化其與台積電的競爭，雙方的合作方式可能是成立合資企業、或是...

川普害的...美電池廠2030年恐爆產能過剩危機

據彭博新能源財經（BNEF）發表的最新報告指出，到2030年美國電池製造業者將面臨產能過剩問題，因為川普政府取消了對電動...

若旗下最強Blackwell晶片能銷陸 黃仁勳直言「願讓川普政府抽成」

輝達執行長黃仁勳28日透露，已和川普政府就把旗下威力強大的Blackwell晶片銷往中國大陸展開協商，輝達願意讓美國政府...

美股早盤／輝達財報亮眼但內含隱憂 三大指數平盤遊走

受限於AI晶片大廠輝達（Nvidia）股價下跌，美股28日早盤在平盤附近遊走。道瓊工業指數下跌73點，或0.1%；標普50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。