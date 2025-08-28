輝達財報因大陸業務停滯「行情失靈」 亞股收盤走勢不一

快訊

中央社／ 香港28日綜合外電報導
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）公布超乎預期的季度財報，股價卻因中國業務停滯疑慮而挫跌，亞洲股市難獲提振，今天收盤走勢不一。美聯社資料照
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）公布超乎預期的季度財報，股價卻因中國業務停滯疑慮而挫跌，亞洲股市難獲提振，今天收盤走勢不一。美聯社資料照

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）公布超乎預期的季度財報，股價卻因中國業務停滯疑慮而挫跌，亞洲股市難獲提振，今天收盤走勢不一。

輝達上季獲利達264億美元，營收則創紀錄來到467億美元，盤後股價卻因關鍵的資料中心營收減少而下跌。

輝達發布財報之際，適逢市場憂心AI支出泡沫可能破裂，進而影響輝達的前景。

墨爾本Capital.com分析師羅達（Kyle Rodda）告訴彭博（Bloomberg News）：「 這些資訊助長對AI投資放緩以及未來成長滑降的疑慮。」

亞股今天走勢不一，東京、首爾、上海、威靈頓、新加坡股市都收漲，香港和台北股市則收跌。

