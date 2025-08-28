駐新加坡代表處報告：組屋政策促安居 也助經濟發展

快訊

中央社／ 新加坡28日專電

新加坡台北代表處近日彙整新加坡組屋政策相關資料、進行組屋參訪與訪談，撰寫完成「新加坡組屋政策與啟示」，報告提及組屋成為社區營造與城市規劃等面向支柱，為各國住房政策提供借鑑。

駐新加坡代表處指出，新加坡雖國土狹小，但能在半世紀內解決大規模住房問題，並以公共住宅「組屋」（HDB flats）構築社會穩定與經濟繁榮，其政策經驗對各國具有重要啟示。

該報告回顧新加坡政策起源並指出，1960年建屋發展局成立推行「居者有其屋計畫」，快速改善非法鐵皮屋的居住環境。至2024年新加坡全國已建成約120萬套組屋，近八成居民居住其中。政策成功仰賴「土地徵用法」，確保穩定用地來源，並透過公平補償建立公信力。土地僅以99年租賃方式使用，確保資源再分配。

報告指出，組屋政策核心在於「買得起、付得起、可保值、可養老」。政府大規模補貼，使中低收入家庭能承擔購屋；透過中央公積金制度，多數居民無須動用現金即可償還貸款。組屋既是居所，也是隨國家成長而增值的資產，更能支撐養老需求、維護社會和諧。

報告提及，組屋政策並非單純補貼，而是融資與生活機能的雙循環設計。一方面，政府貸款與津貼支持建設，建屋發展局以出租商業設施取得收益，再透過稅收與公積金回流。另一方面的市鎮「造鎮」模式整合食衣住行教育醫療，居民可在地生活與就業，形成完整的社區生態。而購屋資格受收入上限、產權限制與年齡規範。轉售市場則設有最短居住年限及種族比例限制，以抑制投機。為應對價格上漲，政府同時增加供給、收緊貸款、課徵額外買方及賣方印花稅。

針對高齡化社會，報告表示，新加坡政府推出社區關愛組屋與屋契回購計畫，結合居住與養老。組屋也藉種族融合政策促進社會穩定，並成為政府推動智慧永續城市的重要平台。

「新加坡組屋政策成功關鍵在於堅定決策與具體績效、健全雙生態系統、持續維護管理等面向。」報告指出，新加坡組屋政策不僅保障了國民「安居」，更促進經濟發展與社會和諧，成為國際間公共住宅的典範，其制度設計與實踐為其他國家提供了重要借鑑。

新加坡 經濟發展 公共住宅

