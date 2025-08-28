輝達價位嚇人？作家指這兩檔號稱「穩賺不賠」才危險 股價恐下殺三成

齊柏林飛船安全紀錄在興登堡號空難發生前幾乎毋庸置疑，所以這場致命災難才讓大眾感到震驚，並壓垮硬式飛船業。金融市場也是如此，外界錯誤假設絕對安全的資產，湧現的賣壓往往最令人感到痛苦。

在安全資產結構性需求帶動下，美國10年期公債殖利率在截至2021年初左右的40年不斷改寫新低。不過，隨著通膨意外飆升，美國10年期公債價格隨後寫下史上數一數二慘跌勢，誤判期限風險的銀行最終陷入危機。

彭博資訊專欄作家李文（Jonathan Levin）指出，沃爾瑪（Walmart）和好市多（Costco）可能也有類似風險，即這兩個「穩賺不賠」的投資標的可能跌跤。

李文表示，悲觀價位預言家通常聚焦於人工智慧（AI）概念股高本益比，但沃爾瑪及好市多混合預估本益比（34.3倍及47倍）其實高於輝達（34倍），而且這種情況愈來愈站不住腳。從第一原理觀點來看，沃爾瑪和好市多這兩檔平凡無奇的零售股，預估盈餘殖利率（本益比的倒數）竟然遠低於美國2年期公債殖利率。簡單來說，投資人願意為沃爾瑪和好市多明年每1美元獲利支付的價格，高於票面利率獲得政府擔保、外界假定沒有風險的美國2年期公債。

李文指出，沃爾瑪和好市多是所謂的「全天候」股票，享有價格划算聲譽意味這兩家公司在景氣好時有利可圖，經濟惡化時市占率還會上升。以2020至2024年為例，儘管經歷疫情、40年來最嚴重通膨與激進升息，好市多與沃爾瑪繼續營運事業營收或稀釋後每股盈餘（EPS）和一年前相比仍不曾下滑，美國股市標普500指數僅48家成分股企業締造這種佳績。

沃爾瑪和好市多是相對成熟公司，已建立龐大事業版圖，潛在市場總規模受消費者需求限制，意味成長展望可能不是影響股票價位唯一因素。李文認為，沃爾瑪和好市多股票價位高昂主要反映安全感的影響，這兩檔股票大漲是因為投資人相信不會下跌，但這如今反而推升回檔修正風險。

好市多股票2019年以來投資報酬率達到250%，沃爾瑪為163%，標普500指數則是118%。李文認為，基本面可能只需要稍微改變，沃爾瑪及好市多股價就會回檔修正。最近的總經趨勢提供沃爾瑪及好市多完美平衡，高利率與通膨揮之不去導致企業聘僱減速，消費者也變得較精打細算，但經濟不曾惡化到美國人開始失業及被迫削減整體消費者支出的地步，但這種情況不會永遠持續下去。

李文警告，只要經濟成長略為減速，投資人可能就會重新評估本益比。如果12個月獲利預期維持不變，本益比回到過去10年平均值意味沃爾瑪股價將下跌39%，好市多則會跌28%。