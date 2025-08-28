快訊

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達價位嚇人？作家指這兩檔號稱「穩賺不賠」才危險 股價恐下殺三成

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
彭博資訊專欄作家李文認為，相較於輝達，美國有兩檔零售股價位看起來更嚇人。路透
彭博資訊專欄作家李文認為，相較於輝達，美國有兩檔零售股價位看起來更嚇人。路透

齊柏林飛船安全紀錄在興登堡號空難發生前幾乎毋庸置疑，所以這場致命災難才讓大眾感到震驚，並壓垮硬式飛船業。金融市場也是如此，外界錯誤假設絕對安全的資產，湧現的賣壓往往最令人感到痛苦。

在安全資產結構性需求帶動下，美國10年期公債殖利率在截至2021年初左右的40年不斷改寫新低。不過，隨著通膨意外飆升，美國10年期公債價格隨後寫下史上數一數二慘跌勢，誤判期限風險的銀行最終陷入危機。

彭博資訊專欄作家李文（Jonathan Levin）指出，沃爾瑪（Walmart）和好市多（Costco）可能也有類似風險，即這兩個「穩賺不賠」的投資標的可能跌跤。

李文表示，悲觀價位預言家通常聚焦於人工智慧（AI）概念股高本益比，但沃爾瑪及好市多混合預估本益比（34.3倍及47倍）其實高於輝達（34倍），而且這種情況愈來愈站不住腳。從第一原理觀點來看，沃爾瑪和好市多這兩檔平凡無奇的零售股，預估盈餘殖利率（本益比的倒數）竟然遠低於美國2年期公債殖利率。簡單來說，投資人願意為沃爾瑪和好市多明年每1美元獲利支付的價格，高於票面利率獲得政府擔保、外界假定沒有風險的美國2年期公債。

李文指出，沃爾瑪和好市多是所謂的「全天候」股票，享有價格划算聲譽意味這兩家公司在景氣好時有利可圖，經濟惡化時市占率還會上升。以2020至2024年為例，儘管經歷疫情、40年來最嚴重通膨與激進升息，好市多與沃爾瑪繼續營運事業營收或稀釋後每股盈餘（EPS）和一年前相比仍不曾下滑，美國股市標普500指數僅48家成分股企業締造這種佳績。

沃爾瑪和好市多是相對成熟公司，已建立龐大事業版圖，潛在市場總規模受消費者需求限制，意味成長展望可能不是影響股票價位唯一因素。李文認為，沃爾瑪和好市多股票價位高昂主要反映安全感的影響，這兩檔股票大漲是因為投資人相信不會下跌，但這如今反而推升回檔修正風險。

好市多股票2019年以來投資報酬率達到250%，沃爾瑪為163%，標普500指數則是118%。李文認為，基本面可能只需要稍微改變，沃爾瑪及好市多股價就會回檔修正。最近的總經趨勢提供沃爾瑪及好市多完美平衡，高利率與通膨揮之不去導致企業聘僱減速，消費者也變得較精打細算，但經濟不曾惡化到美國人開始失業及被迫削減整體消費者支出的地步，但這種情況不會永遠持續下去。

李文警告，只要經濟成長略為減速，投資人可能就會重新評估本益比。如果12個月獲利預期維持不變，本益比回到過去10年平均值意味沃爾瑪股價將下跌39%，好市多則會跌28%。

美國 通膨 指數 輝達 沃爾瑪 好市多 消費者 投資人

延伸閱讀

黃仁勳：輝達Q2沒賣大陸H20晶片 陸市場潛力達500億美元

推車堆滿才是王道！女兒普渡採購「看著買」狂掃兩大車：還有回饋可拿

限時特價只到8/31！好市多爆紅1物熱銷 網激讚：保存吃法多樣

好市多新上架「知名品牌涼鞋」 年輕人瘋搶：比專櫃便宜1千多

相關新聞

全球僅3位！飽受川普施壓 鮑爾獲2025央行總裁評比「A+」評等

環球金融雜誌（Global Finance）公布2025年全球主要國家央行總裁評比， 此次最高評等「A+」僅有三位央行總...

輝達價位嚇人？作家指這兩檔號稱「穩賺不賠」才危險 股價恐下殺三成

齊柏林飛船安全紀錄在興登堡號空難發生前幾乎毋庸置疑，所以這場致命災難才讓大眾感到震驚，並壓垮硬式飛船業。金融市場也是如此...

強化與台積電競爭！三星可能投資英特爾先進封裝 韓媒曝合作方式

韓媒引述消息人士報導，三星電子可能會投資英特爾的封裝業務，以強化其與台積電的競爭，雙方的合作方式可能是成立合資企業、或是...

輝達財報因大陸業務停滯「行情失靈」 亞股收盤走勢不一

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）公布超乎預期的季度財報，股價卻因中國業務停滯疑慮而挫跌，亞洲股市難獲提振，今...

英國汽車業對美出口反彈 受惠雙方貿易協議汽車關稅降

英國汽車業今天出爐的數據顯示，倫敦與華盛頓當局簽署貿易協議降低汽車關稅後，英國7月對美國汽車出口呈現反彈

三菱因成本過高退出離岸風電案 日本政府仍樂觀看待再生能源

日本政府今天表示，儘管三菱商事（Mitsubishi Shoji）退出日本3項大型離岸風力發電計畫，日本對於採用再生能源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。