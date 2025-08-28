韓媒：三星可能投資英特爾先進封裝 可能成立合資企業或入股

快訊

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
韓媒報導，三星可能投資英特爾先進封裝業務，可能的合作方式是成立合資企業或入股。路透
韓媒報導，三星可能投資英特爾先進封裝業務，可能的合作方式是成立合資企業或入股。路透

韓媒引述消息人士報導，三星電子可能會投資英特爾的封裝業務，以強化其與台積電的競爭，雙方的合作方式可能是成立合資企業、或是三星比照軟銀及美國政府的作法，持有英特爾的股權。

消息人士說，三星電子董事長李在鎔目前正在美國訪問，此行可能會促使其投資英特爾的封裝業務。隨著台積電為滿足人工智慧（AI）需求而大舉投資封裝業務，三星這項投資將強化其與台積電的競爭。

英特爾和台積電是全球僅有的兩家擁有先進半導體後段製程（BEOL）的高階晶片製造商。BEOL是將成品晶片放置在包含記憶體和其他元件的完整封裝的技術，這是AI供應鏈的關鍵特點，因為AI圖形處理器（GPU）和加速器需要大量電力才能運作，必須加以適當封裝才能避免故障。

韓國商業郵報（Business Post）引述消息人士說，三星想要與擁有先進混合鍵合（Hybrid Bonding）封裝技術的英特爾合作。三星想投資的另一原因是，若合併計算後端和前端晶片生產的市占率，三星在全球晶片製造市場落後英特爾。

報導引述內部人士談話報導，英特爾正在授權其玻璃基板技術以帶進營收，而且玻璃基板業務的一名主管也加入了三星，為雙方合作的報導增添可信度。

這項合作將使英特爾在其多年來一直領先的市場中保有優勢，並能在無需額外投入資金的情況下，專心精簡其陷入困境的晶圓代工業務。商業郵報認為，雙方的合作可能是成立合資企業，或是三星可能比照軟銀和美國政府的作法入股英特爾。

三星與英特爾聯手，將為雙方與台積電的競爭提供堅實基礎。台積電是全球最大的晶片代工製造商，掌控絕大多數市占率。透過這項合作，英特爾將受惠於三星領先的晶片代工生產技術，而三星將受益於英特爾在封裝業的領先地位。

美國 台積電 市占率

相關新聞

全球僅3位！飽受川普施壓 鮑爾獲2025央行總裁評比「A+」評等

環球金融雜誌（Global Finance）公布2025年全球主要國家央行總裁評比， 此次最高評等「A+」僅有三位央行總...

英國汽車業對美出口反彈 受惠雙方貿易協議汽車關稅降

英國汽車業今天出爐的數據顯示，倫敦與華盛頓當局簽署貿易協議降低汽車關稅後，英國7月對美國汽車出口呈現反彈

三菱因成本過高退出離岸風電案 日本政府仍樂觀看待再生能源

日本政府今天表示，儘管三菱商事（Mitsubishi Shoji）退出日本3項大型離岸風力發電計畫，日本對於採用再生能源...

巴菲特加碼三菱商事買盤提振 日股收漲

日本股市今天收漲，因「股神」巴菲特（Warren Buffett）的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathawa...

Nvidia股價先漲後跌 投資人憂中國市場

全球市值最高公司Nvidia輝達(另稱英偉達)27日美股收市盤後公布的財報，創新紀錄，投資人都鬆了一口氣，7月結束的當季...

阿聯蟬聯3年「全球巨富聚集地」 英國1.6萬富翁外移創全球最多

根據英國恒理環球顧問事務所與財富情報公司新世界財富共同發表的「2025年財富移民報告」，阿拉伯聯合大公國連續三年蟬聯全球...

