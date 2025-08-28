英國汽車業對美出口反彈 受惠雙方貿易協議汽車關稅降

英國汽車業今天出爐的數據顯示，倫敦與華盛頓當局簽署貿易協議降低汽車關稅後，英國7月對美國汽車出口呈現反彈。

法新社報導，英國汽車製造商與貿易商協會（SMMT）在聲明中表示，經過連3個月下滑後，7月出口成長6.8%至近1萬輛。

英國汽車製造商與貿易商協會先前表示，5月新車出口美國年減55.4%。而4月與6月的跌幅較小。

英國汽車製造商與貿易商協會表示：「美國仍是英國製汽車的最大單一國家市場，凸顯英美貿易協議的重要性，7月的（出口）表現顯示此協議帶來的影響。」

英美5月達成貿易協議，並於6月30日生效，英國汽車對美出口關稅降低至10%，每年限額為10萬輛。

美國總統川普今年4月對英國汽車課徵27.5%關稅，造成需求下滑，迫使捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）、阿斯頓馬丁（Aston Martin）在內的汽車製造商暫停或限制出貨。

英國去年生產的汽車近8成出口歐洲聯盟（EU）。

英國汽車產業以外資品牌為主，其中包括日本日產（Nissan）和印度塔塔汽車（Tata Motors）旗下的捷豹荒原路華。美國則是賓利（Bentley）與勞斯萊斯（Rolls-Royce）等英國製豪華車的主要市場，這兩家公司目前隸屬於德國公司。