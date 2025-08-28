三菱因成本過高退出離岸風電案 日本政府仍樂觀看待再生能源

日本政府今天表示，儘管三菱商事（Mitsubishi Shoji）退出日本3項大型離岸風力發電計畫，日本對於採用再生能源依舊抱持樂觀態度。

法新社報導，三菱昨天表示，由於成本過高，公司將退出這3項離岸風電案。這3項計畫原本將安裝134座風力發電機，供應超過100萬戶家庭用電。

政府發言人、內閣官房長官林芳正向媒體表示：「無論單一計畫是否成功，政府都將離岸風電視為推動再生能源成為主要電力來源的重要電力來源。」

他補充表示，政府「針對企業撤出這些計畫的原因進行檢討後，將進一步檢視相關議題，包括審視標案制度條件」。

日本今年修訂的能源計畫指出，離岸風電是推動再生能源在2040年前成為主要電力來源的「王牌」。

日本是世界第5大單一國家二氧化碳排放國，僅次於中國、美國、印度和俄羅斯，且高度依賴進口化石燃料。

日本2023年近70%的電力需求由燃燒煤炭、天然氣和石油的發電廠供應，當局希望在未來15年內將這個比例削減至30%到40%。

在同一期間，風力發電目標占比是提升至4%到8%，目前僅占約1%。

福島核災近15年後，日本也正在重啟核能，以期在2050年前達成碳中和目標。