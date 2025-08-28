快訊

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

全球僅3位！飽受川普施壓 鮑爾獲2025央行總裁評比「A+」評等

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
Fed主席鮑爾。圖／路透社
Fed主席鮑爾。圖／路透社

環球金融雜誌（Global Finance）公布2025年全球主要國家央行總裁評比， 此次最高評等「A+」僅有三位央行總裁獲得，分別來自丹麥、美國與越南。今年以來，一直被川普指指點點施壓的Fed主席鮑爾（Jerome Hayden Powell）也榮獲「A+」評比。

中央銀行總裁楊金龍今年重回「A級總裁」，獲評「A-」，展現其政策表現與穩健治理再獲國際肯定。回顧楊金龍總裁生涯，共計五度獲得「A」級評價，維持「5A總裁」地位。

該雜誌指出，楊金龍去年在第二任期首度被評為「B+」，今年再度升至「A-」，反映市場對台灣金融穩定與貨幣政策操作的肯定。

亞洲央行總裁中，越南央行總裁Nguyen Thi Hong拿下「A+」評比，印尼央行總裁Perry Warjiyo　拿下「A」評比，而台灣央行總裁楊金龍、柬埔寨央行總裁Chea Serey、菲律賓央行總裁Eli Remolona和新加坡央行總裁Chia Der Jiun則都拿下「A-」。

環球金融雜誌（Global Finance）公布《2025央行總裁評比報告》（Central Banker Report Cards 2025），點名獲得最高等級評比「A+」、「A」及「A-」的央行總裁名單。

《央行總裁評比報告》自1994年起由《環球金融》每年發布，評比範圍涵蓋近100個主要國家、地區與特別行政區的央行總裁，並包括歐盟、東加勒比海中央銀行、中非國家銀行及西非國家中央銀行。

評比分數以「A+」至「F」為尺度，評估指標涵蓋通膨控制、經濟成長目標、匯率穩定、利率管理及政治獨立性等面向。（「A」代表表現卓越，而「F」則代表完全失敗。）

《環球金融》創辦人兼編輯總監 Joseph Giarraputo 表示：「過去幾年，多數央行總裁運用最有效的工具升息與通膨對抗，雖然各國任務有所不同，但隨著通膨回落，這些艱難政策決策的成果已逐漸顯現。我們的年度《央行總裁評比報告》，正是要肯定那些不僅交出成果，更展現獨立性、紀律與戰略遠見的領導者。」

Fed 央行 美國 鮑爾 川普 楊金龍

