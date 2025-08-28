日經：美新國防戰略草案完成　點名台灣戰略重要性

快訊

中央社／ 華盛頓27日綜合報導

據日本媒體取得的消息，美國國防部已完成「2025年國家國防戰略」草案，內容除大量參考副總統范斯的演講訪談，也根據國防部第三號人物柯伯吉著作，明確點出台灣的戰略重要性。

日經亞洲（Nikkei Asia）引述消息人士指出，「2025年國家國防戰略」（2025 National DefenseStrategy）草案約80頁左右，內容除大量引用范斯（JDVance）2月在慕尼黑安全會議（Munich SecurityConference）的講話，也受到國防部負責制定政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）2021年著作「拒止戰略」（The Strategy of Denial: American Defense in an Ageof Great Power Conflict）的啟發。

「國家國防戰略」是美國五角大廈最高層級戰略指導文件，決定了美軍可以同時參與多少場衝突，並依此分配預算、兵力部署與推動軍事現代化。

副總統對外交和國防政策有如此大的影響力，實屬罕見。小布希（George W. Bush）政府的副總統錢尼（Dick Cheney）被視為極罕見特例，當時副總統本人和其幕僚在執政團隊中均占主導地位。

美國國防部依法每4年發布一次「國家國防戰略」。柯伯吉在總統川普（Donald Trump）第1個總統任期期間，以國防部負責戰略和軍事發展的副助理部長身分，主導起草2018年國家國防戰略。

官員曾說，這版國家國防戰略有4大核心支柱：保衛國土、嚇阻中國、加強與盟邦及夥伴的分工，以及振興國防工業基礎。

范斯近期在多場演說與專訪中強調將採克制的外交政策，強調美國應限縮干預範圍，並鼓勵歐洲國家自負安全責任。

他2月在慕尼黑會議表示：「川普政府雖高度關切歐洲安全，也相信俄羅斯和烏克蘭有機會達成合理解決方案，但我們同樣認為，未來幾年歐洲必須積極作為，自行承擔起防衛責任。」

他在演說中淡化歐洲外部威脅，反而強調該地區內部的挑戰。

「我最擔心歐洲面臨的威脅，不是來自俄羅斯，不是中國，也不是其他外部勢力。我擔心的是來自內部的威脅。」他說：「歐洲正在遠離一些最根本的價值觀。」他這番話震驚在場聽眾。

數月後接受專訪時，范斯又說：「歐洲永遠成為美國的安全附庸，既不符合歐洲利益，也不符合美國利益。」

柯伯吉是所謂「優先派」陣營的領導人物，主張美國國防戰略應以中國為重點。他在書中指出，若中國成功吞併台灣，將引發骨牌效應，破壞整個區域的勢力平衡，進而危及美國的安全與繁榮。

他將台灣描述為中國區域野心中最脆弱、也最具戰略意義的目標。一位消息人士稱，雖然柯伯吉因在國會的提名聽證會上說台灣並非美國的「生存利益」，引發爭議，但新版國家國防戰略將明確指出台灣的戰略重要性。

柯伯吉的「拒止戰略」設想的是透過美國與盟友共同建立嚇阻力量，讓中國對台動武成為一項實質上不可行、且代價高昂到難以承擔的選項。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今年5月曾在備忘錄中指示柯伯吉，8月31日前須提交最終草案。在赫格塞斯審核並與白宮國家安全會議（NationalSecurity Council）協調後，國家國防戰略的摘要預定秋季公開發表，大部分內容預料將列為機密。

赫格塞斯在備忘錄中強調，「『國家國防戰略』是確保國防部所有行動都遵循總統和我本人決策方向的最重要文件」，並重申「美國優先」及「以實力求和平」的戰略主軸。

