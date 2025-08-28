輝達財報／投資人又錯殺？上季業績透露四亮點 黃仁勳：AI熱潮未完

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）上季獲利、營收及毛利率都高於市場預期，本季營收預期卻因未納入陸規版AI晶片H20的營收預測，而低於分析師的期待，拖累股價盤後重挫逾3%，但輝達執行長黃仁勳高喊AI熱潮還沒結束，「AI競賽進行中」，分析師大多不擔心前景，認為Blackwell動能將足以抵銷中國大陸的逆風。

整體而言，輝達財報說明會透露的訊息有不少亮點，包括資料中心、Blackwell及網路產品營收強勁，Blackwell Ultra正全速增產，下一代平台Rubin平台包含的六組新晶片都已在台積電完成設計定案（tape out，又稱流片），並且重申對AI前景的樂觀看法，看好到2030年時的AI基礎設施支出將達3兆-4兆美元，美中不足之處為由於中國大陸市場前景仍不確定，本季財測未納入H20的銷售展望，但輝達也預期，在地緣政治因素消退後，本季H20出貨營收可能介於20億-50億美元。

輝達在止於7月27日的年度第2季（上季）經調整後每股盈餘為1.05美元，營收比去年同期成長56%到467.4億美元，經調整後毛利率為72.7%，都優於預期。不過，上季營收成長為兩年多來最慢。

財務長柯蕾絲表示，上季所有市場的營收都季比成長，資料中心營收年增56%到411億美元，即使H20晶片營收減少40億美元，資料中心營收依然季增。上季中國大陸資料中心營收季比下滑低個位數百分比。

上季財報亮眼

她說，上季開始出貨GB300，Blackwell平台營收季增17%到新高水準，雲端服務供應商（CSP）和消費者網路公司等業者都正廣泛採用部署GB200 NVL系統，新的Blackwell Ultra平台上季也表現強勁，帶入上百億美元營收。

此外，上季遊戲營收年比成長49%到創新高的43億每美元，主要得益於Blackwell GeForce GPU增產，隨著供應增加，銷售持續強勁；專業視覺化營收年增32%至6.01億美元。

上季網路營收年增98%到創新高的72億美元，Spectrum-X乙太網路、InfiniBand及NVLink都需求強勁，Spectrum-X乙太網路的年化營收已超過100億美元，季底和年比成長率都達二位數百分比，InfiniBand營收季比幾乎倍增。僅包括車載運算營收的汽車業務營收年比大幅成長69%到5.86億美元，主要由自動駕駛解決方案驅動。

為了支持Blackwell和Blackwell Ultra增產，上季庫存季比增加40億美元至150億美元。

本季財測低於預期

展望本季，輝達預期營收約為540億美元，比上季增加超過70億美元，但仍低於一些分析師樂觀期待的超過600億美元，經調整後毛利率預料將介於73%-74%，約略符合市場預期。

柯蕾絲表示，市場仍有Hopper的需求，上季向中國大陸以外的不受管制客戶，賣出約6.5億美元的H20晶片，她在被問到本季比上季新增的超過70億美元資料中心營收中，在Blackwell、Hopper及網路業務之間的分配時，表示Blackwell將占絕大部分，但也將對運算端和網路端帶來幫助，因為輝達也正在銷售包含NVLink等技術的重要系統，同時仍在銷售Hopper系列晶片。

柯蕾絲表示，本季營收預測不包含對中國大陸客戶的H20出貨預估。她說，美國政府7月開始審查對中國大陸客戶的H20銷售許可證，一些中國大陸客戶過去幾周已獲得了許可證，但還沒根據這些許可證出貨任何H20，因為還在等待政府的地緣政治協商結果、以及企業的採購決策和意向，目前情況仍不明朗。

鼓吹Blackwell賣往中國大陸

她表示，市場對H20仍感興趣，若地緣政治問題消退，預期本季H20出貨營收可達20億-50億美元，但若興趣與許可證增加，就會提高H20的備貨量和出貨量。她也說，美國政府官員曾說，期望從獲許可的H20銷售中，獲得15%的營收分潤，但美國政府迄今還沒發布法規正式規範這項要求，輝達也將持續鼓吹美國政府批准對中國大陸銷售Blackwell。

黃仁勳表示，他已預估今年中國大陸市場對輝達來說，將是約500億美元的機會，他認為把Blackwell銷往中國大陸市場是「真的有可能」。

生產展望

輝達也暗示供應緩解正在消退。柯蕾絲表示，7月底和8月初的工廠備貨量成功轉換為支持增產GB300，目前正全力投產，工廠運算率回到全速，每周生產約1,000組機櫃，本季隨著額外產能上限，產量預料將進一步加速，預期下半年將能廣泛取得。

黃仁勳也說，未來一年將努力增產Grace Blackwell（GB200）和Blackwell Ultra（B300），Blackwell Ultra正在全速增產，需求超乎尋常地強，下一代平台Rubin平台已經在晶圓廠裡，包含的六組新晶片都已在台積電完成設計定案（tape out，又稱流片）。他預期，今年顯然是創紀錄的一年，明年也將破紀錄。

看旺AI前景

柯蕾絲表示，從雲端供應商到企業的資本支出正推升成長，今年的資料中心基礎設施和運算投資就將達6,000億美元，在過去兩年幾乎翻倍，現在「正處於工業革命時代的開端，將改革所有產業」，預估到2030年時的AI基礎設施支出將達3兆-4兆美元。

黃仁勳也宣告，「一場新的工業革命已經開始，AI競賽進行中」。他說，過去幾年來，光是四大雲端服務供應商（CSP）的資本支出就倍增到每年約6,000億美元，「我們正處於這波建置潮的開端」。

他說，從現在到2030年還有五年時間，機會還包括其他正在建置內部設備的企業、正在世界各地建置設施的CSP，輝達未來五年將以Blackwell、Rubin及後續產品，擴展到實質機會為3兆-4兆的AI基礎設施市場

輝達預期，每年的AI基礎設施投資將持續成長，主要驅力包括推理AI（Reasoning AI）需要更多的訓練與推理運算資源、全球建置主權AI（Sovereign AI）、企業採用AI採用，以及物理AI和機器人問世，市場對輝達的AI基礎設施解決方案的需求將持續強勁，Blackwell平台和Spectrum XGS乙太網路等重要產品推出，將推動未來成長。

其他亮點

輝達的財報說明會還有其他亮點。柯蕾絲表示，今年主權AI營收有望超過200億美元，比去年增加一倍多，而且網路技術需求甚強。

她也說，Thor是輝達迄今為止最成功的機器人與自駕電腦，採用率快速成長，200多萬名開發者和1,000多家軟硬體應用程式（App）與感應器合作夥伴正將其平台推向市場，各產業的領先企業都已採用Thor，包括Meta、Agility機器人公司、Amazon機器人公司、波士頓動力（Boston Dynamics）、卡特彼勒（Caterpillar）、Figure、Hexagon及醫材大廠美敦力（Medtronic）。