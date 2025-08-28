10年後股市輸贏大翻盤？全球最會賺主權財富基金 重倉押注這裡

紐西蘭規模達760億紐元（約440億美元）的主權基金NZ Super Fund正依據對市場估值的判斷，調整戰略布局。兩位共同投資長唐斯坦（Brad Dunstan）與古德溫（Will Goodwin）表示，目前該基金加碼最多的市場是歐股，同時也在減碼美股。

英國金融時報報導，該基金「最近一直做空美股、做多歐股……純粹是基於股市估值的判斷。」

唐斯坦指出，美國將面臨較大的通膨風險。對長期資產持有者而言，川普關稅政策的影響大抵只是市場雜音，然而，美國利率前景讓他的團隊相信，當前本益比高達27.5倍的美股已被高估，相較下歐股目前低於「合理價值」，預期美股未來10年將逐步回吐溢價。

根據Global SWF數據平台統計，自2003年開始投資、總部在奧克蘭且擁有79人投資團隊的NZ Super Fund，是過去10年與20年表現最優異的主權財富基金，年化報酬率超過10%。

唐斯坦將好成績歸因於基金願「承擔較高風險」的策略。該基金對歐洲的偏好也延伸至私募股權領域，古德溫說那裡「存在良機」。目前NZ Super Fund約有5%的資產配置在私募股權上。