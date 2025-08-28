輝達曝：美政府AI晶片抽佣15%計畫 未立法 有風險 可能免繳

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國政府打算抽佣輝達銷陸AI晶片15%的計畫尚未立法，恐陷法律風險。路透
晶片大廠輝達（Nvidia）表示，川普政府規劃該公司上繳特定AI晶片銷陸營業額的15%，這項不尋常的計畫目前仍停留於初步階段，而且可能帶來法律風險。

輝達周三晚間表示，美國政府尚未說明將如何制定相關規範，要求輝達支付這筆款項。根據財務長柯蕾絲，輝達與政府的討論還在進行。。

根據這項計畫，川普政府打算允許輝達和對手超微（AMD）重新在中國銷售先前封殺的AI晶片，但要求分潤15%。。

克蕾絲受訪時說，如果這項計畫沒有正式立法成為法律，輝達應可免繳佣金而恢復在中國的銷售。她說：「我們持續溝通。如果最終沒有具體文件，我既然拿到許可證，就不必支付這15%，除非看到真正具效力的監管文件。」

白宮與負責出口管制的商務部未立即置評。

輝達的產品正處於華府與北京地緣政治角力的核心。先前的限制幾乎將輝達排除在中國AI處理器市場之外，如今，該公司已獲准重啟部分銷售。不過，輝達並未將相關收入納入財測。

輝達坦言，美國政府收取佣金的計畫存在風險。

輝達在申報文件中表示：「美國政府要求抽取一定比率的營收，可能使我們面臨訴訟、推升成本、削弱競爭力，並讓不受類似約束的競爭對手得利。」

輝達發布的本季財測不如一些分析師預期的那麼樂觀。該公司未將多達50億美元的中國大陸資料中心訂單納入財測，因為無法確認地緣政治緊張是否允許輝達出貨。克蕾絲補充，相信隨著時間推移，部分營收終將實現，但無法確定金額或時間。

該公司現正期待，推出一款專為中國市場設計的新Blackwell 架構AI 晶片。川普已表示對此持開放態度。輝達執行長黃仁勳周三在電話會議中說：「我們把Blackwell引進中國市場的機會確實存在。我們必須持續主張美國科技公司在AI競賽中保持領先並取得勝利的重要性。」

美國 川普 文件

