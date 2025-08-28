Google加碼90億美元擴建維吉尼亞資料中心 跟進科技巨頭AI投資潮

Google 將在2026年前追加90億美元投資維吉尼亞州，用於強化當地的雲端和人工智慧（AI）基礎設施，為美國大型科技公司加碼投資資料中心再添一筆。

Google周三在網誌貼文表示，這筆資金將用於契斯特菲爾德郡（Chesterfield）興建新資料中心，並擴建洛登郡（Loudoun）和普林斯威廉郡（Prince William）的既有園區。

Google跟進其他科技巨人，承諾擴張AI基礎設施。微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet和Meta今年合計支出預料將達數千億美元，其中大部分投入AI相關建設。Google在上季財報中也將全年資本支出預估調高100億美元，達850億美元。

Google強調，這是對維吉尼亞州的投資，也和當地合作夥伴尋找解決能源需求的辦法，包括效率提升方案和創新計畫。Google 也在8月6日承諾投入10億美元，讓維吉尼亞州大學生一年內免費使用Google AI Pro方案並接受AI訓練。

Meta在路易西安納州農村的資料中心擴建案，川普表示成本約500億美元；摩根大通和三菱日聯金融集團則正主導一筆超過220億美元的貸款，用於支援威德新公司（Vantage Data Centers）在美國建設大型資料中心園區的計畫。

美國資料中心主要集中在維吉尼亞州北部，自2000年代初雲端服務起步以來，當地便有「資料中心走廊」的稱號。洛登郡是美國最富裕的郡，是Google兩座資料中心的所在地，也是這波熱潮的核心。