快訊

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

傳放棄1年3000萬元商業代言費 李洋接首任運動部長代價大

馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

聽新聞
0:00 / 0:00

Google加碼90億美元擴建維吉尼亞資料中心 跟進科技巨頭AI投資潮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Google在上季財報中已將全年資本支出預估調高100億美元，美聯社
Google在上季財報中已將全年資本支出預估調高100億美元，美聯社

Google 將在2026年前追加90億美元投資維吉尼亞州，用於強化當地的雲端和人工智慧（AI）基礎設施，為美國大型科技公司加碼投資資料中心再添一筆。

Google周三在網誌貼文表示，這筆資金將用於契斯特菲爾德郡（Chesterfield）興建新資料中心，並擴建洛登郡（Loudoun）和普林斯威廉郡（Prince William）的既有園區。

Google跟進其他科技巨人，承諾擴張AI基礎設施。微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet和Meta今年合計支出預料將達數千億美元，其中大部分投入AI相關建設。Google在上季財報中也將全年資本支出預估調高100億美元，達850億美元。

Google強調，這是對維吉尼亞州的投資，也和當地合作夥伴尋找解決能源需求的辦法，包括效率提升方案和創新計畫。Google 也在8月6日承諾投入10億美元，讓維吉尼亞州大學生一年內免費使用Google AI Pro方案並接受AI訓練。

Meta在路易西安納州農村的資料中心擴建案，川普表示成本約500億美元；摩根大通和三菱日聯金融集團則正主導一筆超過220億美元的貸款，用於支援威德新公司（Vantage Data Centers）在美國建設大型資料中心園區的計畫。

美國資料中心主要集中在維吉尼亞州北部，自2000年代初雲端服務起步以來，當地便有「資料中心走廊」的稱號。洛登郡是美國最富裕的郡，是Google兩座資料中心的所在地，也是這波熱潮的核心。

美國

延伸閱讀

AI有感升級！Pixel 10 Pro XL百倍變焦超狂 「拍照指導」輕鬆拍出吸讚打卡照

Meta撒錢攻AI衝上1.5兆元 廣達、晟銘電迎大單

林宜敬接數發部長 成立滿3周年「連換3任部長」

蘋果攻AI 傳將攜手Google

相關新聞

輝達曝：美政府AI晶片抽佣15%計畫 未立法 有風險 可能免繳

晶片大廠輝達（Nvidia）表示，川普政府規劃該公司上繳特定AI晶片銷陸營業額的15%，這項不尋常的計畫目前仍停留於初步...

Google加碼90億美元擴建維吉尼亞資料中心 跟進科技巨頭AI投資潮

Google 將在2026年前追加90億美元投資維吉尼亞州，用於強化當地的雲端和人工智慧（AI）基礎設施，為美國大型科技...

黃仁勳親口說：Blackwell有望登陸對岸 500億美元商機能年飆50%

美國晶片大廠輝達（Nvidia）的執行長黃仁勳（Jensen Huang）周三表示，公司「確實有可能」將先進的Black...

輝達銷售創新高 黃仁勳警告AI晶片需求或降溫

華爾街日報27日報導，輝達（Nvidia）7 月季度銷售創歷史新高，營收達 467 億美元（約台幣 1.5 兆元），但資...

輝達公布財報及展望 陸行之指出庫存暴增疑慮

輝達（NVIDIA）28日清晨發布二季度財報及三季度展望，知名分析師陸行之在其臉書表示，比較憂慮的是二季度庫存增至149...

輝達財報／營收獲利超標 但中國市場不明朗 盤後股價挫3%

全球市值最高的上市公司輝達（Nvidia）周三公布財報，營收與獲利均優於市場預期，並預告本季營收成長維持在50%以上。但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。