黃仁勳親口說：Blackwell有望登陸對岸 500億美元商機能年飆50%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達執行長黃仁勳表示，公司「確實有可能」將先進的Blackwell處理器引進中國市場。圖為他在川普於Winning the AI Race活動發表講話時做手勢回應。路透
輝達執行長黃仁勳表示，公司「確實有可能」將先進的Blackwell處理器引進中國市場。圖為他在川普於Winning the AI Race活動發表講話時做手勢回應。路透

美國晶片大廠輝達（Nvidia）的執行長黃仁勳（Jensen Huang）周三表示，公司「確實有可能」將先進的Blackwell處理器引進中國市場。他呼籲美國政府應為本土晶片製造商開放更多市場通道，並預測全球第二大經濟體中國的AI產業規模明年將成長50%。

黃仁勳在財報後電話會議中表示：「我們把Blackwell帶進中國市場的機會確實存在。我們必須持續鼓吹，強調美國科技公司在AI競賽中保持領先並取得勝利的重要性，並協助推動美國技術堆疊成為全球標準。」

他再次強調，禁止晶片出口反可能迫使中國加速開發自主產品，最終不利於美國科技業。

今年7月和8月，黃仁勳兩度親赴白宮，替專為中國市場設計的AI晶片H20爭取出口許可。美國總統川普8月宣布，與黃仁勳達成協議，輝達將獲准出口H20， 但該款晶片中國銷售額的15%弓手金上繳美國政府。川普也不排除為Blackwell晶片制定類似安排，前提是調降晶片性能，以符合美國出口管制規定。

川普8月說，Blackwell超級先進，他不會輕易放行。但他補充稱，有可能對降規版的Blackwell達成交易。

黃仁勳周三的樂觀言論發表於輝達公布第2季財報之際。儘管該季未向中國出售任何H20晶片，輝達營收仍年增56%至540億美元。輝達表示已向中國境外客戶釋出1.8億美元的H20庫存，帶來6.5億美元銷售額。

輝達在止於10月的本季營收預測中未計入任何H20銷售，但表示，根據地緣政治環境，公司可能出售20至50億美元的H20晶片。

財務長柯蕾絲在電話會議中表示：「若有更多訂單，我們就能生產更多。」她說，美方官員期望獲得15%分潤，但至今未頒布法規明確此要求。

黃仁勳最後強調，中國是全球第二大AI市場，如果用具競爭力的產品滿足需求，估該市場今年能給輝達帶來大約500億美元的機會。而如果今年是500億美元，預計未來每年將以50%的速度成長。

