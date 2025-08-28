輝達銷售創新高 黃仁勳警告AI晶片需求或降溫

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
輝達執行長黃仁勳警告，雖然AI需求強勁，未來成長可能放緩。路透
華爾街日報27日報導，輝達（Nvidia）7 月季度銷售創歷史新高，營收達 467 億美元（約台幣 1.5 兆元），但資料中心營收略低於預期，股價盤後下跌近3%。執行長黃仁勳警告，雖然AI需求強勁，未來成長可能放緩，並預估五年內最大AI公司將花費3至4兆美元（約台幣96至128兆元），輝達有望掌握高達70%的市占率

黃仁勳表示，隨著OpenAI、微軟、亞馬遜、字母（Google母公司）與Meta Platforms（臉書母公司） 等軟體公司持續訓練更強大的AI模型，對輝達晶片的需求仍然龐大。他預估未來五年，最大AI公司在資本支出上將花費3兆至4兆美元，輝達有機會獲得高達70% 的市占率。

黃仁勳表示，公司將持續專注於提升資料中心效率，「我們實際上是一家AI基礎設施公司，我們需要將工廠產能發揮到極致」。

輝達最新推出的Blackwell系列GPU，是目前最強大的晶片，其銷售較上一季增長17%，黃仁勳稱這顯示「需求非凡」。公司公布首批Blackwell伺服器客戶包括迪士尼、日立、現代汽車及SAP。

自今年四月初以每股低於95美元收盤創12個月新低以來，輝達股價已接近翻倍。當月，美中貿易戰升溫，川普政府禁止輝達向中國銷售H20晶片，也影響市場對中國需求的預期。

儘管如此，AI 產業快速成長的需求仍是輝達業績強勁的主要動力。黃仁勳強調，公司將持續擴大資料中心及高階AI晶片的應用，以掌握全球AI熱潮帶來的商機。

