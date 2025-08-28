快訊

輝達公布財報及展望 陸行之指出庫存暴增疑慮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

輝達（NVIDIA）28日清晨發布二季度財報及三季度展望，知名分析師陸行之在其臉書表示，比較憂慮的是二季度庫存增至149.6億美元，庫存月數季增32%，年增30%至3.48個月，雖然離歷史高點仍有段距離，但這是為提前準備三季度的13-18%大幅出貨增長（Blackwell）？還是舊產品H100/200系列需求大幅衰減，庫存增加造成的呢？（還有就是谷歌，亞馬遜，臉書自研ASIC晶片如火如荼擴產中的影響）庫存暴增的原因是啥呢？

陸行之指出，輝達雖然營收及獲利皆小幅高於預期，但最新盤後市值仍縮水超過3%，輝達三個月來股價頻創新高，而一丁點超越市場預期的三季度展望，短期實在無法讓滿手及空手的投資人再大幅加碼。

1. 輝達預期三季度營收540億美元+/-2%，二季度季增13-18%，年增54%，比市場預期高1%；公司預期毛利率為72.8-73.8%，平均73.5%，也比市場預期的73.4%好一丁點；每股稅後盈餘（EPS）1.16 比市場預期的1.15也好一丁點，不知道是分析師太會精算，還是公司乾脆拿彭博社分析師預測再加一丁點來給指引？

2. 雖然二季度數據中心及車用半導體都僅季增5%以內，但三季度Blackwell大量出貨應該是帶動公司13-18%季增的主因，公司說Blackwell GPU在二季度已經占數據中心營收近一半，但即使如此，二季度還是受到不能賣H20的影響（12% impacts），AI GPU營收少了40億美元，讓AI GPU營收整體達338億美元，季減1%。

3. 公司表示三季度營收指引沒有包括H20的出貨，這部分營收應該有上修空間，假如加回40億美元，但要扣掉15%（6億美元）的出口管制稅，對三季度營收也有6%的貢獻，不無小補。

營收 輝達 陸行之

