快訊

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

通勤時間！東京JR上野站新幹線車廂內「行動電源起火」 導致1人受傷

台南早產兒今早轉院林口長庚！她懇求國1駕駛禮讓救護車「避免呼吸管掉落」

聽新聞
0:00 / 0:00

惠普財測符合預期　PC銷售強勁但印表機持續拖累

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
惠普看好PC將持續成長，AI電腦和Windows 11帶動換機潮將繼續推動需求。路透
惠普看好PC將持續成長，AI電腦和Windows 11帶動換機潮將繼續推動需求。路透

惠普（HP）周三發布本季符合市場預期的獲利展望，不過投資人仍憂心經濟不確定性和美國總統川普貿易政策帶給成本的壓力。

惠普表示，截至10月底的一季，不計部分項目後的每股盈餘將落在0.87至0.97美元之間，分析師平均預估為0.91美元。

截至7月31日的季度，惠普營收成長3.1%，達到139億美元；不計部分項目的每股盈餘為0.75美元，優於分析師原估的0.74美元，營收則高於市場預期的137億美元。

惠普執行長羅瑞斯（Enrique Lores）受訪時表示，因應關稅影響，惠普已將銷往北美市場產品的生產幾乎全面轉移至中國大陸以外的工廠，並調高部分產品價格。

惠普財務長帕克希爾（Karen Parkhill）在財報後的電話會議中答覆分析師提問時說：「第3季我們已消化大部分關稅成本，並繳出略高於財測中值的每股盈餘。正如我們先前所說，我們預期能盡快完全抵銷這些貿易相關成本。」

羅瑞斯受訪時表示，截至7月底一季個人電腦（PC）銷售成長6%，預料本季會持續呈現「中個位數百分比」的成長。商用客戶正在換新搭載微軟 Windows 11的機種以及新款AI電腦，目前AI電腦已占惠普產品組合的比率超過25%，比原先目標提前一季達標。他說，消費性PC銷售表現也優於預期。

羅瑞斯說：「我們有信心PC將持續成長，AI電腦和Windows 11將繼續推動需求。」

不過，惠普印表機部門營收下滑4%，降至39.9億美元，低於市場所料，持續拖累獲利。印表機部門的淨利率較前一季惡化，不過惠普預估本季將有所改善。羅瑞斯表示，惠普將著重於高單價和高毛利的印表機，以提升整體利潤。

惠普股價在財報公布後盤後交易一度大漲8%，隨後轉跌，最終下跌約2%。惠普周三在紐約收在27.11美元，今年以來跌了17%。

財務 分析師

延伸閱讀

標普500收盤再創歷史新高 輝達財測保守衝擊盤後

挪威鮭魚面臨美關稅挑戰 台灣及東南亞銷量成長

黃國昌會面AIT處長谷立言 喊話台美關稅盡快有明確結果

要稀土、促增購大豆…川普威脅課200%關稅 北京都不評論

相關新聞

開除聯準會理事庫克 川普：很快降息

美國總統川普廿五日以涉嫌貸款詐欺為由，開除前總統拜登任命的聯準會理事庫克（Lisa Cook），不過庫克的律師已表明將對...

期待輝達財報 美股道瓊上漲147點、史指再創歷史新高

史坦普500指數小幅走高，投資人將目光轉向輝達(Nvidia)財報，可能成為多頭市場成敗的關鍵時刻。

三菱風電計畫不玩了 日本能源自給自足努力大挫敗

日本商社三菱商事宣布退出國內三項大型離岸風電計畫，這對日本的經濟減碳和能源自給自足努力將是一大打擊。

美財長透露美國不入股輝達原因 再點名台灣「主宰半導體構成風險」

美國政府上周與晶片製造商英特爾達成協議，將取得英特爾近一成股權。美國財政部長貝森特27日透露，美國可能入股造船等其他產業...

輝達財報／營收獲利超標 但中國市場不明朗 盤後股價挫3%

全球市值最高的上市公司輝達（Nvidia）周三公布財報，營收與獲利均優於市場預期，並預告本季營收成長維持在50%以上。但...

惠普財測符合預期　PC銷售強勁但印表機持續拖累

惠普（HP）周三發布本季符合市場預期的獲利展望，不過投資人仍憂心經濟不確定性和美國總統川普貿易政策帶給成本的壓力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。