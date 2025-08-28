聽新聞
惠普財測符合預期 PC銷售強勁但印表機持續拖累
惠普（HP）周三發布本季符合市場預期的獲利展望，不過投資人仍憂心經濟不確定性和美國總統川普貿易政策帶給成本的壓力。
惠普表示，截至10月底的一季，不計部分項目後的每股盈餘將落在0.87至0.97美元之間，分析師平均預估為0.91美元。
截至7月31日的季度，惠普營收成長3.1%，達到139億美元；不計部分項目的每股盈餘為0.75美元，優於分析師原估的0.74美元，營收則高於市場預期的137億美元。
惠普執行長羅瑞斯（Enrique Lores）受訪時表示，因應關稅影響，惠普已將銷往北美市場產品的生產幾乎全面轉移至中國大陸以外的工廠，並調高部分產品價格。
惠普財務長帕克希爾（Karen Parkhill）在財報後的電話會議中答覆分析師提問時說：「第3季我們已消化大部分關稅成本，並繳出略高於財測中值的每股盈餘。正如我們先前所說，我們預期能盡快完全抵銷這些貿易相關成本。」
羅瑞斯受訪時表示，截至7月底一季個人電腦（PC）銷售成長6%，預料本季會持續呈現「中個位數百分比」的成長。商用客戶正在換新搭載微軟 Windows 11的機種以及新款AI電腦，目前AI電腦已占惠普產品組合的比率超過25%，比原先目標提前一季達標。他說，消費性PC銷售表現也優於預期。
羅瑞斯說：「我們有信心PC將持續成長，AI電腦和Windows 11將繼續推動需求。」
不過，惠普印表機部門營收下滑4%，降至39.9億美元，低於市場所料，持續拖累獲利。印表機部門的淨利率較前一季惡化，不過惠普預估本季將有所改善。羅瑞斯表示，惠普將著重於高單價和高毛利的印表機，以提升整體利潤。
惠普股價在財報公布後盤後交易一度大漲8%，隨後轉跌，最終下跌約2%。惠普周三在紐約收在27.11美元，今年以來跌了17%。
