台積電ADR漲0.2% 較台北交易溢價23%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周三（27日）上漲0.2%，收在239.24美元，較台北交易溢價23%。

美國股市標普500指數在輝達（NVIDIA）公布財報前創下收盤新高。美股收盤後，輝達公布本季業績展望偏於保守，盤後股價走低。

標普500指數上漲15.46點，漲幅0.2%，收在6,481.40 點，超過 8 月 14 日所創的歷史最高收盤水準，是今年第19度刷新收盤新高。那斯達克綜合指數上漲45.87點，漲幅 0.2%，報 21,590.14 點；道瓊工業指數漲147.16點，漲幅 0.3%，報 45,565.23 點。

費城半導體指數漲0.3%，輝達微跌0.1%。

輝達盤後公布，10月止單季營收將達約540億美元，華爾街平均預估一致，但有分析師看好營收超過600億美元。此預測不包括來自中國資料中心的營收。

台灣加權股價指數周三上漲214.80點收在24,519.90點。台積電（2330）漲1.3%收在1,190.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 153.27 -0.20 150.50 1.84

中華電 CHT 134.54 +0.18 134.00 0.41

台積電 TSM 1,464.07 +0.24 1,190.00 23.03

聯電 UMC 41.12 -0.30 40.95 0.40

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 標普 台積電

