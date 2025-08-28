快訊

標普500收盤再創歷史新高 輝達財測保守衝擊盤後

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股收盤後，輝達公布本季業績展望偏於保守，盤後股價走低。路透
美股收盤後，輝達公布本季業績展望偏於保守，盤後股價走低。路透

美國股市標普500指數周三在輝達（NVIDIA）公布財報前創下收盤新高。美股收盤後，輝達公布本季業績展望偏於保守，盤後股價走低。

標普500指數上漲15.46點，漲幅0.2%，收在6,481.40 點，超過 8 月 14 日所創的歷史最高收盤水準，是今年第19度刷新收盤新高。那斯達克綜合指數上漲45.87點，漲幅 0.2%，報 21,590.14 點；道瓊工業指數漲147.16點，漲幅 0.3%，報 45,565.23 點。

費城半導體指數漲0.3%，台積電ADR漲0.2%，輝達微跌0.1%。

Freedom CapitalMarkets的Jay Woods說：「說這是世界上最重要的股票都毫不為過。成長預測繼續呈指數成長，而且目前還沒有放緩的跡象。」

輝達盤後公布，10月止單季營收將達約540億美元，華爾街平均預估一致，但有分析師看好營收超過600億美元。此預測不包括來自中國資料中心的營收。

美國10年期公債殖利率從周二的4.255%降至4.238%，但30年期公債殖利率上漲，美國總統川普開除聯準會（Fed）理事庫克的影響隱然發酵。

科技和AI巨頭股價表現不一，微軟漲近1%，Meta Platforms 跌近1%。他們和Alphabet和亞馬遜都是輝達的重要客戶。

標普500指數 11 個行業指數中有八個上漲，其中能源股領漲，漲幅 1.2%，其次是資訊科技，漲幅為 0.5%。

投資人也關注，如果川普成功開除庫克，他就可以再提名新成員進入Fed理事會，對Fed獨立性構成挑戰。

根據LSEG彙編的數據，投資者消化了9月降息25個基點的可能性，大多數大型券商也傾向於這一方向。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在CNBC節目上表示，利率有可能在某個時候下降，但決策者需要看到即將公布的經濟數據，來決定Fed 9月降息是否合適。

零售商Kohl's大漲約20%，該公司對全年銷售額的看法更為樂觀，代表這家陷入困境的零售商有能力轉虧為盈。

American Eagle 大漲8.5%，該公司因和泰勒絲和未婚夫凱爾西有而受益，該公司和凱爾西簽有新的合作關係。

甜甜圈公司Krispy Kreme跌3.5%，摩根大通把對該公司的評級降至減持，認為轉虧為盈的計畫執行上有困難。

