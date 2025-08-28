快訊

期待輝達財報 美股道瓊上漲147點、史指再創歷史新高

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。（路透）
美國財政部長貝森特。（路透）

美國財政部長貝森特27日表示，世界上99%的高階晶片在台灣生產是嚴重的國家安全風險，風險程度是1973年阿拉伯石油禁運以來從未見過的；貝森特說，川普政府必須為美國的經濟去風險化。

針對川普政府以晶片法案的補助取得英特爾10%股權的爭議，貝森特27日接受福斯商業網（Fox Business）訪問時表示，美國總統川普只會為美國人民創造財產，而非負債；貝森特說，政府看到英特爾獲得政府補助，就想釐清為什麼美國納稅人不能從中獲得好處。

至於川普政府有沒有可能取得其他晶片公司的股權，如輝達（Nvidia）？貝森特說，他不認為輝達需要政府的資金支持，指這個提案沒有在談判桌上；不過，貝森特不排除其他產業的可能性，如造船業等。

貝森特也提到半導體產業，指其他半導體公司都營運的很好，但他也說，世界現在有99%的先進晶片在台灣的島上生產，指這是一項國家安全風險，其風險程度是阿拉伯石油禁運以來從未見過的；貝森特說，政府必須為美國經濟的幾個方面去風險化。

貝森特說，政府裡有一群由川普領導的官員相信，若川普政府沒有2029年卸任前完成美國經濟去風險化的任務，那川普政府等於執政失敗了；貝森特強調說，川普政府不會失敗。

川普 美國 輝達 貝森特 半導體 台積電

延伸閱讀

誰能阻止？川普開除庫克恐摧毀Fed獨立性 只能靠3大機構謹守防線

要稀土、促增購大豆…川普威脅課200%關稅 北京都不評論

美國司法部告馬州所有聯邦法官案 遭維州法官駁回：嚴重違反法治

川普心理弱點 恐為普亭、習近平利用

相關新聞

開除聯準會理事庫克 川普：很快降息

美國總統川普廿五日以涉嫌貸款詐欺為由，開除前總統拜登任命的聯準會理事庫克（Lisa Cook），不過庫克的律師已表明將對...

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

美國財政部長貝森特27日表示，世界上99%的高階晶片在台灣生產是嚴重的國家安全風險，風險程度是1973年阿拉伯石油禁運以...

期待輝達財報 美股道瓊上漲147點、史指再創歷史新高

史坦普500指數小幅走高，投資人將目光轉向輝達(Nvidia)財報，可能成為多頭市場成敗的關鍵時刻。

三菱風電計畫不玩了 日本能源自給自足努力大挫敗

日本商社三菱商事宣布退出國內三項大型離岸風電計畫，這對日本的經濟減碳和能源自給自足努力將是一大打擊。

美財長透露美國不入股輝達原因 再點名台灣「主宰半導體構成風險」

美國政府上周與晶片製造商英特爾達成協議，將取得英特爾近一成股權。美國財政部長貝森特27日透露，美國可能入股造船等其他產業...

輝達發布財報財測皆優於預期 盤後股價仍跌

美國人工智慧（AI）晶片業龍頭輝達（Nvidia）今天股市收盤後發布的財報和財測皆優於市場預期，但盤後股價下跌，因投資人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。