期待輝達財報 美股道瓊上漲147點、史指再創歷史新高

輝達發布財報財測皆優於預期 盤後股價仍跌

中央社／ 舊金山27日綜合外電報導
輝達AI晶片重回中國市場一波三折，有大陸學者建議中國政府，應向輝達等科技公司收取在華營收的15%作為「安全保證金」。（路透）
美國人工智慧（AI）晶片業龍頭輝達（Nvidia）今天股市收盤後發布的財報和財測皆優於市場預期，但盤後股價下跌，因投資人擔憂AI晶片支出泡沫及輝達的中國業務可能停滯。

綜合法新社和路透社報導，輝達公布第2季獲利264億美元（約新台幣8068億元），營收創新高達到467億美元。歸功於大型科技公司用於AI資料中心運算的晶片需求強勁。

輝達還預估，現行季營收可達540億美元加減2%，高於分析師平均預估的531億4000萬美元。因輝達看好雲端服務供應商因擴大基礎設施來驅動生成式AI，而對其晶片有強大需求。

輝達另表示，今天發布的財測未包括預設其H20晶片對中國的任何出貨。

