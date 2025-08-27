開除聯準會理事庫克 川普：很快降息

美國總統川普廿五日以涉嫌貸款詐欺為由，開除前總統拜登任命的聯準會理事庫克（Lisa Cook），不過庫克的律師已表明將對此提告，川普廿六日對此表示，他對訴訟很有經驗，並表示，作為聯準會理事，庫克不能有違規行為。

川普也表示，他相信政府很快就會在聯準會取得多數席次，讓利息降下來。

川普廿五日在社群平台公布他寫給庫克的署名信，表明他認為有充足理由免除庫克的職務，主因是庫克涉嫌偽造銀行文件以獲得密西根州和亞特蘭大兩處房產的優惠房貸條件，此案已提交司法部進行刑事調查。

對此，庫克在公開聲明中回應說，川普聲稱以正當理由開除她，但其實沒有合法的正當理由；庫克也說，川普無權這麼做，她也不會辭職，將繼續行使其職務；庫克的律師廿六日也指出，庫克將對川普提告，挑戰川普這項不合法的行為。

對於庫克言明不會辭職，美國商務部長盧特尼克廿六日受訪時表示，「騙子」永遠都說不會辭職，真正的問題是到底庫克有沒有犯下貸款詐欺？盧特尼克說，如果庫克有犯下貸款詐欺，拜託離開聯準會。

面對有可能進入法律訴訟，川普廿六日表示，他對法律訴訟並不陌生，指他曾經與騙子在法院周旋好多年；川普說，庫克涉嫌違規，認為庫克作為聯準會理事不能有違規的行為，尤其是與貸款相關的違規，「我們需要百分之百光明正大的人，而她看起來不是」。

由拜登任命的聯準會理事庫格勒日前意外宣布辭職，川普已選定白宮經濟顧問委員會主席米倫遞補，現在再開除庫克，川普說他已經在思考遞補人選；川普說，他心中有屬意的人，但還要與盧特尼克和美國財政部長貝森特討論。

川普也提到，他遇過不好的推薦人選，就像聯準會主席鮑爾，不但是慢郎中，讓國家損失很多錢，也傷害到房地產；川普說，這一次在人選上會非常小心。

川普說，很快政府就會在聯準會董事會取得多數席次，民眾就不需要再支付高利息來買房子；川普說，只要利息調降一點，房地產就會出現很大的改變。

耶魯大學法學教授卡特撰文指出，和庫克法律戰，川普必敗無疑，但他懷疑勝敗不是重點。他認為，川普此舉是在傳遞訊號，凡膽敢抵制他意志的官員，都可能付出龐大代價。