布蘭特原油 明年下探50美元

高盛集團最新報告預估，由於明年石油供應過剩狀況將惡化，布蘭特原油價格明年底前將跌至每桶50美元出頭。

根據高盛26日發布的報告，石油過剩狀況預期將在2025第4季至2026年第4季間擴大至平均每日過剩180萬桶，導致全球庫存在2026年底前增加近8億桶。加上經濟合作發展組織（OECD）國家的需求下滑，這將使布蘭特原油的公允價格從現在的75美元左右，跌至50美元出頭。

高盛表示，在今年剩下時間裡，布蘭特價格可能會維持在接近遠期合約價格，但隨著OECD國家庫存加速累積，明年價格將跌至低於遠期價格。

不過，中國大陸可能加速累積庫存，使庫存成長速度從今年來的每日40萬桶加速至80萬桶，這將使布蘭特的2026年平均價格每桶提高6美元，至62美元。

布蘭特原油期貨27日一度跌0.5%，至每桶66.91美元，西德州中級原油期貨則為63美元。