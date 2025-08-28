川普按讚李在明鋼筆效應 南韓文具公司股價大漲
南韓總統李在明本周拜會美國總統川普，氣氛融洽，整個過程倒意外被一隻筆搶走鎂光燈；南韓文具公司Monami股票更因此連續兩日大漲。
李在明25日在白宮橢圓形辦公室訪客登記簿上簽名時，他使用的手工木質鋼筆，抓住了川普的目光。川普說：「這是支好筆。你要帶走它嗎？」此舉引來現場笑聲，川普又說，「我喜歡它。筆跡很美，有厚度。」
李在明微笑回答：「這是韓國筆。」示意川普帶走它，並說，「這會是一大榮幸」。
這番餽贈情節，意外推升南韓文具公司Monami股價在26、27兩日大漲，即便被川普看中的筆，其實不是這家公司所製造。
Monami是歷史超過60年的文具公司，在南韓家喻戶曉；其股價在26日大漲30%，至2,575韓元。27日盤中也大漲24%，收盤漲幅雖收斂至5.8％，表現仍遠超大盤Kospi指數。
