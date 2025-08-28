川普干預地區聯準銀跡象浮現 動搖Fed獨立性
美國總統川普威脅開除聯準會（Fed）理事庫克的紛爭，可能即將進入漫長的法律戰，庫克據悉最快27日就會提出訴訟。此外，知情人士透露，川普正在默默評估接任庫克的潛在人選，並且可能讓他的經濟顧問米倫常駐在Fed理事會，同時他的團隊也設法把手伸進地區聯邦準備銀行，顯示他對Fed的干預進入前所未見的境地。
在川普25日震撼宣布將撤換庫克後，庫克26日透過律師發表聲明表示，她將提起訴訟挑戰川普的決定，CNBC報導，最快可能27日就提出告訴。
Fed則於26日首度針對此事發聲，表示「庫克已透過私人律師表示，她將立即在法院挑戰這項行動，並尋求司法判決確認她能繼續履行經參議院確認的聯邦準備體系理事會職責」，「一如既往，本會將遵守任何法院判決」。
川普26日還說，他會遵循法院判決，但他已在考慮一些「非常優秀的人選」接任庫克的職位，他可能讓原訂填補前理事庫格勒到明年1月底任期的米倫，再接任庫克到2038年屆滿的任期。華爾街日報（WSJ）報導，川普與白宮幕僚長威爾斯與財長貝森特討論過後，在顧問未反對的情況下，試圖罷黜庫克，他討論過的潛在人選還包括世界銀行前總裁馬爾帕斯。
貝森特27日接受福斯新聞（Fox）訪問時表示，將向總統推薦三或四名人選，最終提名人選「肯定」會在秋季揭曉。另據彭博資訊報導，川普政府正在設法尋求對Fed轄下12家地區聯準銀行施加更大影響力，把觸角從華府的理事任命權，延伸到更廣範圍。若川普政府加強檢視地區聯準銀行總裁的遴選和續任程序，將是另一個罕見之舉。經濟學家指出，白宮正在翻轉所有能以槓桿力道改變Fed的石頭。
Fed利率決策小組FOMC成員組成除了七人理事，還包括12位地區聯準銀行總裁，紐約聯準銀總裁一直都有投票權，其他四人輪流擁有投票權，總裁的遴選與任命由Fed理事會、以及由民間人士組成的地區聯準銀行董事會負責，不需經白宮提名或參議院同意任命，Fed理事會每五年會授權聯準銀行總裁行使職權，下次是在明年2月。
