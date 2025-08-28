美、歐、日、澳業者紛紛出走 銀行淨零聯盟暫停活動

在各大銀行紛紛出走後，全球銀行業氣候聯盟淨零銀行聯盟（NZBA）已宣布暫停活動，並提案發起表決，可能改變目前的運作架構。

彭博資訊報導，NZBA在流失幾乎所有北美成員後，如今日本、澳洲、歐洲的銀行業者也開始出走。該組織27日聲明說，已要求剩餘締約成員表決，決定是否繼續以會員制的架構運作，或改為不含成員的顧問組織，表決結果預定9月底公布。

曾聲稱氣候變遷是「騙局」的美國總統川普，在去年11月勝選，自12月起，高盛率先退出NZBA，迅速掀起華爾街銀行的出走潮，就連創始成員摩根大通、美國銀行也已離開。NZBA在推動成員降低金融業務有關碳排同時，未能妥善回應美國國內對這類行動是「覺醒文化」或有損市場公平性等指控。近期，滙豐也退出NZBA，隨後巴克萊與瑞銀在8月也相繼跟進。多數離開NZBA的銀行表示，將持續協助客戶轉向低碳經濟，同時繼續維持自身淨零碳排目標。

NZBA成立於2021年，以鼓勵銀行業支持淨零碳排轉型，當時正值氣候融資受到疫情時期低利率的拉抬。該組織原先要求成員放款業務需符合巴黎氣候協定規範，也就是將全球升溫幅度限制在攝氏1.5度以內；然而，為了防止成員退出，NZBA已於今年稍早取消這項要求。

非營利氣候組織Reclaim Finance創辦人平森說，該聯盟暫停運作是為了「避免在最大成員逐步退出之際，面臨失去重要性的尷尬處境」。她並稱這種情況「荒謬」，因為該組織從未「真正挑戰大型銀行以化石燃料為導向的商業模式」。

此外，歐洲汽車製造商協會（ACEA）也在27日表示，歐盟2035年全面禁售燃油車的計畫已不可行，原因是業者幾乎完全依賴亞洲國家供應電池，以及美國關稅壁壘、充電設施不足等挑戰。