三菱風電計畫不玩了 日本能源自給自足努力大挫敗

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
三菱商事27日宣布，由於建設成本暴增，將退出日本三項大型離岸風電計畫。 （路透）
三菱商事27日宣布，由於建設成本暴增，將退出日本三項大型離岸風電計畫。 （路透）

日本商社三菱商事宣布退出國內三項大型離岸風電計畫，這對日本的經濟減碳和能源自給自足努力將是一大打擊。

三菱商事27日表示，2021年拿下這項政府標案後，「供應鏈緊俏、通膨、匯率和利率上升」，已導致離岸風電產業前景出現巨大變化。這些風電廠原定供電1.7百萬瓩（GW），足夠150萬戶家庭使用。

社長中西勝也在記者會上表示：「檢視過所有可能措施，但建設成本仍比當初投標時預期的高出一倍以上，而且可能進一步升高。」

三菱退出是全球離岸風電產業的最新打擊。美國總統川普日前宣布，中止幾乎完工的15億美元Revolution風電項目，讓世界最大離岸風電公司沃旭能源（Orsted），25日股價暴跌至紀錄新低。

日本的離岸風電產業才剛起步，颱風頻繁和周圍海床極深，使日本需要不同的浮動式離岸風電技術，提高架設難度。三菱投下的這張不信任票，恐怕會打亂使日本已經落後的能源轉型。

彭博分析師表示，日本原已可能無法達成2030年再生能源目標，這個發展將讓該國進一步偏離軌道。日本的能源組合將比預期更仰賴化石燃料，能源安全和減碳承諾將有更多風險。

日本政府原本計劃在2040年前風力發電占比，將從去年的1.1%，升至4%-8%。政府已在2023年進行第二輪離岸風電招標。

三菱表示，退出這三項位在千葉縣和秋田縣計畫所造成的損失，大部分都已經認列，追加損失預料有限。三菱2月公布，國內離岸風電事業虧損高達522億日圓（3.52億美元），這也是該公司首次公開對該事業的評估。

和三菱一同得標的聯盟夥伴中部電力公司，27日另發聲明表示，預估退出計畫將導致170億日圓損失。

日本 三菱 再生能源 離岸風電

延伸閱讀

連假出國不再貴？旅遊達人曝飛日本票價罕見便宜 內行揭背後真相

宜蘭海岸線要插14座風電藍綠白都反對 業者緊急取消說明會

日本東京連10天高溫破35度 寫下觀測史最多天紀錄

網傳日本4市將成非洲人「第二故鄉」 日民眾不安

相關新聞

開除聯準會理事庫克 川普：很快降息

美國總統川普廿五日以涉嫌貸款詐欺為由，開除前總統拜登任命的聯準會理事庫克（Lisa Cook），不過庫克的律師已表明將對...

三菱風電計畫不玩了 日本能源自給自足努力大挫敗

日本商社三菱商事宣布退出國內三項大型離岸風電計畫，這對日本的經濟減碳和能源自給自足努力將是一大打擊。

美財長透露美國不入股輝達原因 再點名台灣「主宰半導體構成風險」

美國政府上周與晶片製造商英特爾達成協議，將取得英特爾近一成股權。美國財政部長貝森特27日透露，美國可能入股造船等其他產業...

川普干預地區聯準銀跡象浮現 動搖Fed獨立性

美國總統川普威脅開除聯準會（Fed）理事庫克的紛爭，可能即將進入漫長的法律戰，庫克據悉最快27日就會提出訴訟。此外，知情...

川普按讚李在明鋼筆效應 南韓文具公司股價大漲

南韓總統李在明本周拜會美國總統川普，氣氛融洽，整個過程倒意外被一隻筆搶走鎂光燈；南韓文具公司Monami股票更因此連續兩...

布蘭特原油 明年下探50美元

高盛集團最新報告預估，由於明年石油供應過剩狀況將惡化，布蘭特原油價格明年底前將跌至每桶50美元出頭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。