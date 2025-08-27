誰能阻止？川普開除庫克恐摧毀Fed獨立性 只能靠3大機構謹守防線

眾所周知，美國總統川普認定聯準會（Fed）決策應聽他的指令行事，之前他主要透過社群媒體貼文大放厥詞，但本周宣布開除被控房貸詐欺的Fed理事庫克，已進一步威脅Fed獨立性。

曾任白宮經濟顧問委員會（CEA）主席的哈佛大學經濟學家佛曼警告，除非三道重要防線都守得住，否則本周可能是Fed獨立性「結束的開始」。

Fed獨立性至關重要，因為從世界各國政府到商業銀行，都必須信任Fed決策獨立自主，不受政治力干擾，這種獨立自主讓Fed藉由維持通膨低而穩定，維護美元價值。一旦Fed公信力蕩然無存，匯市和債市信心瓦解，後果不堪設想。

佛曼指出，目前，Fed獨立性仍未喪失，但隨著川普2.0政府對Fed的攻擊變本加厲，未來需靠三大機構全力捍衛Fed獨立性：

一、最高法院

美國最高法院最近判定，Fed官員不可任意解職，必須有「正當理由」，但並未詳述定義為何。最高法院必須表明，開除的門檻非常高，而總統不能只因某人妨礙他掌控Fed，就把矛頭對準此人。

二、參議院

聯邦參議院對總統提名有建議和同意權。此時，Fed理事會確定有個懸缺待補（川普已提名米倫補位，但尚待參院批准）；假如法院未能阻止庫克被革職，勢必會出現第二個懸缺。Fed主席鮑爾任期明年5月結束，屆時參院也必須通過新任主席人事案。

理想上，這些職位應由博學多識且思慮周詳的人士出任，但就此刻而言，唯一必要條件，是被提名人必須尊重Fed的獨立性，且能在評估貨幣政策時依自己的判斷作選擇。倘若參議院認為任何被提名人不符合這種條件，就應予以否決。

三、聯準會

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）上次舉行決策會議時，12個擁有投票權的成員中，有10人支持按兵不動，2票主張降息1碼（0.25個百分點），反映此時降息與否這個棘手問題引起良性的辯論。

政策辯論是健康的，但Fed官員必須表明，全體一致捍衛聯邦準備法（Federal Reserve Act）賦予的權利，去履行國會授權Fed官員做的事，亦即以獨立判斷制定貨幣政策，達到Fed維持物價穩定和就業最大化的雙重法定職責。

佛曼說，截至目前，這三大機構都盡其職責。最高法院預先為Fed官員建立了護欄。在川普第一任時，共和黨掌控的參議院否決了他一些對Fed不負責任的想法。而Fed理事們，包括獲川普1.0提名者，也都展現負責任的行事作風。

然而，在川普2.0時代，要守住這三道防線，難度更高了，卻也格外重要。若三道防線全面失守，目前世人所熟悉、獨立決策的Fed，將走入歷史。